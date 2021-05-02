案1134、1136足跡。(指揮中心提供)

國內新增的4例本土個案，其中2本土個案為案1129諾富特房務女主管家人，30多歲兒子案1134及30多歲女兒案1136。指揮中心今天公布兩人足跡，遍布台北、新北。其中女兒案1136在4月28、29日發病且具有傳染力時，自己去診所就醫，今確診Ct值只有19，病毒量高，恐再掀起一波恐慌。

指揮中心表示，房務女主管女兒案1136在4月28日至29日陸續出現喉嚨痛、發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於今日確診，Ct值僅19，病毒量高、傳染力強，已掌握個案接觸者111人，均列居家隔離。

而病毒在發病前3天就具有傳染力，因此女兒案1136的足跡也引發關注，曾在4月26日至28日搭捷運、公車上下班，從頂溪站轉古亭，最後在西門站下車，再去成都路搭公車，至三重先嗇宮下車，等於她帶著病毒在捷運、公車上趴趴走3天。4月26日晚上7點25至8點30在新北永和72度C舒肥健康餐吃飯。

女房務主管兒子案1134，則是在4月29日出現肌肉痠痛、咳嗽等症狀，4月30日採檢，今日確診，Ct值29。目前掌握個案接觸者27人，其中16人列居家隔離、11人自我健康監測。而兒子案1134足跡大多是坐公車，在4月27日中午搭254公車，去北市7-11京復門市領錢、中午12點半北市巴雷巴雷印度餐廳吃飯2小時，下午2點50分搭672公車，而7-11京復門市今天緊急宣布暫停營業並消毒。4月28、29日搭262公車往返住家及公司上下班。

女房務主管兒子、女兒確診外，今天她先生也確診，為案1135的60多歲男性，於4月29日出現咳嗽、發燒及腹瀉等症狀，30日採檢，今日確診，Ct值18。相關接觸者因皆已匡列於老婆、女房務主管案1129，故不重複匡列，但4月26日至29日的足跡則尚未公布。等於女房務主管全家已4人染疫，顯示病毒傳播速度之快。

指揮官陳時中呼籲，案1134、1136兩例的足跡都要提高警覺，曾出入相關場所的民眾都要自我健康檢測，若在5月12日前出現發燒、咳嗽、腹瀉、嗅覺異常，須配戴口罩至指定採檢醫院就醫，不得搭大眾運輸工具。

(中時新聞網)