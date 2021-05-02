水保局嚴選超過百項台灣優質「農村好物」，勞動節連假在中興新村省府風箏大草坪旁農村好物市集中盛大展出。（水保局南投分局提供／馮惠宜台中傳真）

水土保持局於南投中興新村親情公園舉辦「水保60、永續幸福」水土保持60週年感恩祭活動，現場請藝術家在現場製作三米高的綿綿山，邀請演員在活動中與綿綿山演出水土保持行動劇。（水保局南投分局提供／馮惠宜台中傳真）

勞動節連續假期，水土保持局於南投中興新村親情公園舉辦「水保60、永續幸福」水土保持60週年感恩祭活動，現場不但有農村好物市集，更請藝術家在現場製作三米高的綿綿山，邀請演員在活動中與綿綿山演出水土保持行動劇，寓教於樂宣導水土保持，也吸引許多大人小孩一起參與。

行政院農業委員會水土保持局前身台灣省政府農林廳山地農牧局，於民國50年4月11日成立，在今年已邁入第60個年頭，水保局因而選在5月1日、2日舉辦60周年感恩活動，透過動靜態活動張顯水保局多年致力於各項水土保持、土石流防災及農村再生計畫的推動成果。

現場活動相當精彩，包括宣導攤位，展示多項業務成果與宣導教具，將業務成果透過VR及AR科技展示呈現給民眾。在周邊活動中，也將水保好好玩競賽的作品製成闖關遊戲，透過遊戲讓民眾可以在遊戲中認識水土保持業務，達到傳達水土保持理念的目標。

另設有農村好物市集，集結水土保持局多年來推動農村在地發展衍生的優質農村商品，讓民眾透過品嚐及購買，瞭解到水土保持局致力於推動農村再生計畫的成果。而本次活動特別邀請永續文創市集及永續工作體驗坊進駐，讓民眾透過工作坊實際的手作體驗，達到永續生活的實踐，並傳達水土保持局永續經營的理念。

活動現場更設置由台灣藝術創意無極限協會的藝術家創作高達三米的大山：綿綿山，特別以永續環保泡棉製成這座綿綿山，再由藝術家於現場組裝雕塑，並邀請演員在活動中與綿綿山演出水土保持行動劇，運用幽默的戲劇表演搭配相關教具，在戲劇中傳達了水土保持的觀念。

(中時 )