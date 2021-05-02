金門全島首座0至99歲「莒光共融公園」今天正式啟用，新穎完善設施吸引鄉親扶老攜幼來到，親子同樂共度假日好時光。楊鎮浯縣長宣布未來大、小金門5鄉鎮均會有1座共融式或親子公園，全力打造下一代健康、安全的合宜成長環境。
這座占地2.5公頃，縣府斥資1880萬元建構，基於友善、安全、遊憩與全民共享的設計主軸，以大綠地空間呈現的共融公園，規畫包括鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組、鱟之家攀爬架、攀爬網、磨石子滑梯、迎風滑梯、旋轉遊具、飛揚溜索、輪椅鞦韆組、沙坑等遊具設施10餘種，開放首日即吸引各地鄉親進場體驗，紅男綠女十分繽紛熱鬧。
楊鎮浯縣長強調，縣府團隊打破以往鄉鎮社區陽春式的罐頭遊具設施，在整合休閒綠地與強化設備安維的概念下，全面推動共融式或親子公園，營造讓0至99歲跨世代休憩活動場域，與鄉親攜手邁向健康、活力的「幸福島嶼」目標。
這座公園在增設包含無障礙車位、照護床、尿布檯和改善無障礙通道等貼心設施外，也復刻昔日莒光湖兒童樂園的主題場景，在入口處打造2隻各高3.2公尺的長頸鹿，為大綠地公園再增添一些童趣，也勾起4、5、6年級生許多的共同回憶。
(中時 )
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