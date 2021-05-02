莒光共融公園今天正式啟用，新穎完善設施吸引鄉親扶老攜幼來到。（李金生攝）

金門全島首座0至99歲「莒光共融公園」今天正式啟用，新穎完善設施吸引鄉親扶老攜幼來到，親子同樂共度假日好時光。楊鎮浯縣長宣布未來大、小金門5鄉鎮均會有1座共融式或親子公園，全力打造下一代健康、安全的合宜成長環境。

這座占地2.5公頃，縣府斥資1880萬元建構，基於友善、安全、遊憩與全民共享的設計主軸，以大綠地空間呈現的共融公園，規畫包括鳥巢鞦韆組、跳跳樂彈跳床、3米高鞦韆組、鱟之家攀爬架、攀爬網、磨石子滑梯、迎風滑梯、旋轉遊具、飛揚溜索、輪椅鞦韆組、沙坑等遊具設施10餘種，開放首日即吸引各地鄉親進場體驗，紅男綠女十分繽紛熱鬧。

楊鎮浯縣長強調，縣府團隊打破以往鄉鎮社區陽春式的罐頭遊具設施，在整合休閒綠地與強化設備安維的概念下，全面推動共融式或親子公園，營造讓0至99歲跨世代休憩活動場域，與鄉親攜手邁向健康、活力的「幸福島嶼」目標。

這座公園在增設包含無障礙車位、照護床、尿布檯和改善無障礙通道等貼心設施外，也復刻昔日莒光湖兒童樂園的主題場景，在入口處打造2隻各高3.2公尺的長頸鹿，為大綠地公園再增添一些童趣，也勾起4、5、6年級生許多的共同回憶。

楊鎮浯縣長（左六）等人推出大彩球，期待全島首座共融公園帶來繽紛熱鬧。（李金生攝）

10餘種遊具設施讓小朋友玩得好開心。（李金生攝）

攀爬網可以訓練小朋友的協調力和肌耐力。（李金生攝）

一位媽媽帶著小朋友走在園區，親子同樂共度愉快假日。（李金生攝）

楊鎮浯縣長（中）等人推動木戰車，展現一個世代的「童心」。（李金生攝）

綠色大偽裝網讓莒光共融公園也有一些「戰地」風情。（李金生攝）

一家人徜徉在莒光公園，共度優閒的美好時光。（李金生攝）

金門全島首座0至99歲「莒光共融公園」占地約2.5公頃。（李金生攝）

入口處打造2隻各高3.2公尺的長頸鹿，為大綠地公園再增添一些童趣，也勾起4、5、6年級生許多的共同回憶。（李金生攝）

楊鎮浯縣長宣布未來大、小金門5鄉鎮均會有1座共融式或親子公園，全力打造下一代健康、安全的合宜成長環境。（李金生攝）

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