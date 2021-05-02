上一場一軍出賽已是2019年5月25日，中信兄弟陳琥有望在本周扛起一場先發，對於再度扛下先發重責，他表示，希望自己專注在每一顆球，減少失投、全力以赴。

兄弟近期先發投手狀況不理想，洋投萊福力、本土投手廖乙忠先後下二軍調整，空缺將由陳琥補上，不過出賽場次還不確定，總教練林威助僅表示周二確定由加百利先發。

陳琥上次一軍先發對戰統一獅，只投3局、失4分，對於重返一軍將再度扛下先發重責，陳琥表示，自己沒想特別多，就是專注在對決打者的感覺，「上一軍有進牛棚2、3次，感覺狀況維持不錯。」

陳琥認為，一軍的打者相當有經驗，掌握度也很高，因此自己必須要減少失投機會，球數則交由教練團安排，自己能做的就是盡力，專注在當下。

本季陳琥在二軍出賽6場，共投27局失掉17分，自責分率5.67，生涯一軍共出賽28場、先發16場，共拿下3勝6負，自責分率4.88。

(中時 )