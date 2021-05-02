全才音樂製作人GJ蔣卓嘉。（新視紀整合行銷提供）

「2021桃園鐵玫瑰熱音賞」複賽分成校園組與社會組，將在15、16日在桃園展演中心戶外舞台舉行。另為挖掘音樂文化和音樂人才資源，培訓課程邀請兩位召集人「台灣索尼音樂企劃總監」劉麗萍、「台灣音樂文化國際交流協會理事長」朱劍輝 ，各規劃48小時精彩課程，培育優秀的學子們，碰撞與激發音樂人的靈感，期許從其中找到優秀的原創樂團、歌手、幕後製作人等。

本免費課程目的為提昇大專院校學生對於流行音樂創作與美學素養，本次音樂培訓班分為「演出創作組」及「幕後製作組」兩大課程組別，全臺大專院校學生皆可報名，以個人報名為優先、團體報名為輔，每組30位，報名者需上網填寫報名資料，若超出報名人數將由本案製作人也是董事長樂團主唱吉董擇定入選課程資格，授課地點於桃園展演中心排練室與強力錄音室。

「演出創作組」講師包括億萬神曲《小幸運》創作人JerryC、資深流行音樂A＆R統籌黃婷、為蔡依林填詞的〈大藝術家〉的作詞家嚴云農、頑童音樂製作公司負責人黃麗星、全才音樂製作人GJ蔣卓嘉、索尼音樂經紀總監李貴齡等人。「幕後製作組」則著重實務技巧，課程安排在強力錄音室，培訓課程包含錄音概論、Demo製作、編曲、歌唱和聲、配唱製作、混音等。

(中時 )