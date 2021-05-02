火腿在與西武獅賽後爆發多人確診新冠肺炎，目前隊內已多達10人確診，有群聚感染風險，因此今天本來要開打的比賽趕緊取消，而今天稍早據日本最新報導指出，火腿未來比賽恐怕也無法開打，5月3日到5月5日的比賽也將全數延期，看來這次球隊感染讓聯盟不敢掉以輕心。

昨天吳念庭與王柏融同場較勁，本來是難得的時刻，但接下來就爆發火腿染病事件，頓時讓外界開心不起來，許多球迷也很關心王柏融與吳念庭的安危，畢竟確診的人就在他們身邊，火腿最早傳出內野手中島卓也、外野手西川遙輝、捕手清水優心3人在新冠肺炎篩檢呈陽性，都已隔離並下放二軍，再來據日本《體育報知》報導，火腿洋炮羅德里奎茲(Ronny Rodriguez)、內野手高濱祐仁、外野手今川優馬、捕手郡拓也都確診，共計7名選手染疫，內野守備教練飯山裕志、還有2名工作人員也確診。

日本火腿球團社長川村浩二出面致歉，「對球隊一軍成員大量感染造成的巨大關注和不便，深感歉意，因此決定先取消比賽，確保其他選手安全，希望大家理解這艱難決定。」他同時也向西武獅致歉。而接下來在日職安排下兩隊球員都會再接受PCR檢測，密切關注球員身體狀況。希望包含吳念庭、王柏融在內的兩隊成員都無大礙。另外札幌巨蛋體育館更衣室、訓練室等所有團隊區域的消毒工作，都已在4月30日進行了第5輪比賽之後完成。

(中時新聞網)