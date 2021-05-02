參山處主辦南庄花卉節，首度推出星空音樂饗宴，氣氛浪漫悠閒。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處主辦南庄花卉節，首度推出星空音樂饗宴，氣氛浪漫悠閒。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處主辦南庄花卉節，首度推出星空音樂饗宴，搭配浪漫的吉他演奏，氣氛浪漫悠閒。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景管理處主辦南庄花卉節，正式登場，首度推出的花卉音樂饗宴，1日晚間在南庄1家花園民宿舉行，50多名遊客透過5感來體驗星空下的花卉餐宴，料理中融入「文化入菜」、「在地食材」與「季節限定」等特色，伴著由吉他重唱組合與古典弦樂重奏，帶領遊客享受另一場不同的美食夜宴。

參山處所推出南庄花卉節首登場的花卉音樂饗宴，1日晚間在南庄美麗花園民宿正式登場，50多名遊客懷著期待的心情走進花園民宿時，都被現場優美閑靜的景觀所吸引，加上主辦單位特別設計在星空下伴隨音樂用餐，更增添春夜下南庄浪漫氣氛。

參山處代理處長曹忠猷表示，參山處設計將花卉音樂餐桌融入南庄多元族群文化特色，以在地小農物產與主廚嚴選食材，展現豐富多元而有層次的味覺特性，讓來到南庄花卉節的旅客們在賞花之餘，能更加了解在地文化。

李姓女遊客讚嘆說，今天的花卉餐桌菜色不僅燈光美、氣氛佳，料理也相當美味，更特別的是，用餐環境周邊都布置了繽紛美麗的花卉造景，氣氛真是浪漫極了！白天在南庄老街欣賞美麗的花卉造景藝術，晚上又能體驗如此精彩的花卉餐桌盛宴，讓這個勞動節連續假期十分難忘。

參山處指出，南庄花卉節將一路展出至5月31日，活動期間每週末也不間斷推出花卉有感體驗活動，包括5月8日、9日「擴香小盆栽」，5月15日、16日「乾花香氛蠟燭」，5月22日、23日「天然植物客家藍染」，以及5月29日與水保局合作的「花朝月夕」餐桌饗宴等4大主題活動，結合花卉與在地文化，讓遊客在花團錦簇氛圍中享受手作樂趣並大啖美食。

(中時 )