中央流行疫情指揮中心昨公布最新病毒序列分析結果，日前確診的房務部主管案1120，病毒序列與另5名確診者相同，5人中有4人是機師，其中3人發病前住過諾富特飯店，且發病日相近，研判當中有傳播鏈存在。今日指揮中心透露，3名住過飯店的機師都沒和主管面對面接觸，詳細的感染途徑還待釐清。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，案1120負責的區域涵蓋2館各樓層房間，房間清空的時候要去做檢查。病毒序列分析出爐後，我們問過案1079、1091、1092，住宿期間有沒有和1120接觸，他們都說沒有面對面接觸，除非辦理入住或check out的時候在走道不期而遇，房務人員會把餐盤端到房門口，但不會開門面對面。

羅一鈞表示，由於案1120插管中，無法詢問，疫調的拼圖還差這塊，之後要請他回憶看，由於序列一致，存在接觸的情況，只是說會不會時不期而遇或其他接觸，需要後續再釐清。

(中時 )