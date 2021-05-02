總統蔡英文4月28日在臉書指出，在她任內，大量減少中火的燃煤使用量，2020年中火用煤量已下降到1229萬噸，減幅超過600萬噸，是中火運轉以來最大幅度的減煤。對此，國民黨立委溫玉霞痛批，根本「玩弄數字欺騙國民」，並拿出數據指出，中火減少了600噸，但全國用煤量未減反增，政府企圖用中火單一電廠的數字下降，掩蓋其他電廠燃煤增加的真相。

溫玉霞今（2）日在臉書表示，蔡總統引述的數字沒有錯，但錯在「真誠」，依據原能局網站「台電火力發電燃料耗用量」統計表，台電2014年至2020年的用煤噸數，從2014年的2632公噸、2015年降至2450公噸，2016年民進黨執政後升至2616萬公噸；2017年增加為2897萬公噸；2018年維持2897萬公噸；2019年下降到2744萬公噸；2020年下降到2694萬公噸。

針對全台用煤量，溫玉霞指政府玩弄數字欺騙國民。（圖／摘自溫玉霞臉書）

如果把以上數字扣除中火這幾年的用煤噸數，溫玉霞說，得出的數字就是中火以外其他電廠燃煤發電的用煤噸數，可以看出其他電廠的用煤噸數，除了馬政府時代最後一年減少138萬公噸外，其餘逐年增加，分別是2016年增加843萬公噸、2017年增加1124萬公噸、2018年增加1300萬公噸、2019年增加1480萬公噸、2020年增加1465萬公噸。

中火減少了600噸，但全國用煤量未減反增，且是由其他縣市的電廠增加，溫玉霞質疑為何會如此？她說，顯然是因為其他電廠沒有像台中市長盧秀燕如此雷厲風行，積極採取手段抑制，才會造成「中火減少、其他增加」的現象。

對此，溫玉霞表示，盧秀燕市長的政績被執政黨拿來說嘴，卻隻字不提地方首長的貢獻，還好意思攬功說「是歷任總統最多」，實際上卻是用中火單一電廠的數字下降，掩蓋其他電廠燃煤增加的真相，如此玩弄數字與話術，收割地方首長的成績，企圖為自己擦脂抹粉；而這樣的執政者，還有多少胸襟和誠信可言。

(中時新聞網)