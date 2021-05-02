汛期來臨，台南市政府消防局第四災救護大隊2日辦理「消防救災能量超前部署」演練。（南市府消防局第四大隊提供／張毓翎台南傳真）

汛期來臨，台南市政府消防局第四災救護大隊2日辦理「消防救災能量超前部署」演練。（南市府消防局第四大隊提供／張毓翎台南傳真）

汛期來臨，台南市政府消防局第四災救護大隊2日辦理「消防救災能量超前部署」演練。（南市府消防局第四大隊提供／張毓翎台南傳真）

汛期來臨，台南市政府消防局第四災救護大隊2日辦理「消防救災能量超前部署」演練，這次特別強調發揮「科技防災」，除超前部署演練至實地集結及踏勘外，並運用無人機勘災、「台南水情即時通APP」及監視系統，有效監控易淹水地區及橋梁之水位警戒，以快速掌握災情。大隊長陳博文指出，儘管處於抗旱期，但汛期將屆，仍需做好防汛準備。

台南市政府消防局第四災救護大隊2日於轄區7個分隊及行政區，辦理「消防救災能量超前部署」演練，檢視轄區新市、新化、安定、善化、左鎮、山上及大內分隊超前部署演練成果。

這次演練由陳博文率領所屬救災團隊，會同災害管理科長蔡國保、轄區公所區長、主秘或防災承辦人逐一檢視超前部署演練成果；第四大隊各轄區分隊長簡報轄區水文地理狀況、潛勢地區分析、歷史淹水災情回顧、救災動線規劃、保全戶疏散及安置作業。

另針對轄內各區救災動線規劃、前進指揮所設立及轄內保全戶分布點位，皆彙整建置於電子地圖資訊中，利用消防局指揮救災平板將各圖資傳送各救災單位，以利災時淹水造成道路無法辨識及交通障礙時，可利用該圖資掌握救災動線。

消防局長李明峯表示，藉由超前部署演練，使同仁熟悉各項救生器材及船艇整備外，並了解轄區保全戶位置，同時整合公私部門，完成預置兵力防救災策略，迅速投入災害搶救，以期達到確保民眾生命安全、減少財產損失。

(中時 )