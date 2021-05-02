中信兄弟詹子賢害怕疫苗副作用影響成績。（鄭任南攝）

體育署今晚7點30分安排6搶1奧運棒球最終資格賽的教練團及選手接種疫苗，但繼統一獅、樂天桃猿球員多半傾向不打疫苗後，今天中信兄弟的球員也都是同樣答案。

兄弟三壘手王威晨表示，目前還沒有下定決心要不要施打疫苗，主要是擔心副作用，這是最大的考量因素，「這是很難的決定，因為現在仍在球季當中，自己還是以球隊為主。」

王威晨繼續說：「大家擔心的點都一樣，尤其聽說年青人反應會比較大，而且全世界疫情都很嚴重，現在還有變種病毒，看不到的病毒更難預料。」

中職上半季已進入關鍵階段，王威晨也怕這一針打下去會影響到5、6場成績，「現在戰況激烈，還是先以球隊為主。」

至於其他兄弟打者，陳子豪直接說不會接種疫苗，「因為會生病。」詹子賢、江坤宇也擔心接種疫苗的副作用影響到成績，詹子賢說說：「先不要打，如果因為副作用抱病個2場讓狀況掉下來，搞不好要再起來又很難。」

(中時 )