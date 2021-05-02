桃園市蘆竹區5月起舉辦大古山野百合花季，桃園市長鄭文燦2日上午親臨現場，體驗農村樂去，他表示，大古山距離機場捷運很近，附近也有坑子溪步道、自行車道及各項農事體驗，除此之外，現場也有市集、音樂會等活動，原計畫只舉辦到5月9日，但鄭文燦於活動現場宣佈延期至31日，因此直到月底民眾皆可前來賞花、遊玩。

鄭文燦說，大古山早年是野百合生長的良好環境，過去農村時期漫山遍野的野百合成為大古山特有景致，為提升休閒農業區整體特色營造，2018年底開始市府廣邀民眾一同復育，2019年5月舉辦第一屆大古山野百合花季，今年也延續去年的盛事舉辦第二屆大古山野百合花季，現場有不少市集、優惠活動，另也特別設計節日，邀請民眾一同共享農事體驗。

蘆竹區長蔡志揚表示，今年大古山野百合花季的主會場，目前花開已達80％，配合展區內的網美打卡裝置，民眾可更近距離觀賞野百合之美，場區內也特別安排農事體驗區，讓民眾可以深入瞭解米食文化，以及與小鹿拍照等活動，5月1至2日分別為親子主題日及地方漫遊日，邀請《蟲蟲馬戲團》及《氣球秀》與小朋友近距離互動，另外也特別規畫百元農產競標活動，讓民眾以實惠價格把特產寶物帶回家；而5月8至9日則安排舞台區演出。

蔡志揚說，場區部分主要分為賞花區、市集區、農遊區三部分，花區以台灣特有原生種野百合花為主角，共有1萬6000株野百合搭配裝置藝術襯托周遭環境，希望遊客走進展區、踏出戶外體驗農遊樂趣，市集區聚集在地特色，蘆竹農會、大古山休閒農業區、坑子溪休閒農業區及桃園多元產業，農遊區則為大古山休閒農業區特色農遊展現，讓民眾可以深入了解米食文化與小鹿拍照等活動。

(中時 )