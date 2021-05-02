台中第二選區台灣基進黨立委陳柏惟罷免連署第二階段在昨日提前達標，陳柏惟團隊為此表示，尊重民意，但不樂見有心人士利用假消息操控罷免，造成社會對立，對於陳柏惟團隊的回應，許多網友痛批，「製造對立不就是這個團隊最在行的嗎」，現在是做賊喊抓賊。

據《中國時報》昨（1日）報導，對於連署提前達標，陳柏惟團隊執行長李雨蓁回應，委員對地方的重視相信鄉親都感受得到，近日對團隊加油送暖的聲音也變多了，尊重民意但不樂見有心人士利用假消息操控罷免，造成社會對立，相信鄉親都是很有智慧的。

對於陳柏惟團隊的回應，網友在《Yahoo!奇摩新聞》臉書粉專上的相關報導下方留言表示，「製造對立不就是這個團隊最在行的嗎」、「製造對立這點，如果陳柏惟第二，那就沒有人第一了」、「你之前講話大聲一臉囂張嘴臉，所說過的話才是在製造對立，會被罷免現在也是剛好而已，對自己說過的話負責付出代價」、「做賊喊抓賊」。

圖為網友留言。（圖片摘自《Yahoo!奇摩新聞》的臉書粉專）

網友留言。（圖片摘自《Yahoo!奇摩新聞》的臉書粉專）

更有網友表示，「陳柏惟團隊表示『不樂見有心人士利用假消息操控罷免造成社會對立』這是在說謝長廷嗎？核廢水&核汙水是兩種不同的產物」、「沒達標，就會說民眾是雪亮；有達標，就會說造成對立，不管怎麼樣，都有一套說話」、「套句陳柏惟說朱學恒的一句話：你是什麼咖？留在立院浪費這咖的席位，罷免剛好」。

(中時新聞網)