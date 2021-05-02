台中市外埔清潔隊成立希望資收站，回收所得做為公益基金用以照顧弱勢。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

台中市外埔區清潔隊為提升資源回收成效，協助地方規劃、申請與成立「希望資收站」，並張羅回收站設備與回收桶標示，以及環境美化及形象改造、里民宣導及兌換活動等；此外，里辦公處也將資源回收物變賣所得做為公益基金，提供當地老人、資源回收個體戶生活補貼，創造多贏。

環保局長陳宏益表示，配合行政院環境保護署「推動村里資源回收站設置工作專案計畫」，外埔區清潔隊於2017年協助永豐里及六分里成立「希望資收站」，在熱心里長及里民參與下順利推動，並於2018及2019年度榮獲台中市資收站評鑑「特優」殊榮。

其中外埔區永豐里「希望資收站」每週日上午開放，時間還沒到就會有一群志工自發性協助整理資收回收物，永豐里也將資源回收物變賣所得，全數捐作社區老人送餐經費，讓里內獨居老人有熱騰騰的餐點享用。

居民們透過自己的力量付出，有力出力、有車出車，不僅提升社區凝聚力，也讓回收工作變得更有價值。

永豐里長洪俊義感謝外埔區清潔隊協助成立「希望資收站」，並表示，減少垃圾同時，也能照顧當地老人，達到「善的循環」，自己能夠參與這樣的美事，與有榮焉。

(中時 )