一名遊客在昨小奇萊步道不慎跌倒疑似腿部骨折，由於正值合歡山花季，中橫公路車潮湧現，警消救援需耗費更多時間，但還是以最快速度趕抵現場接觸患者，立即給予適切的救援，並在最後順利完成任務。（花蓮縣消防局提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮太魯閣國家公園內昨發生2起山域事故，一名遊客在小奇萊步道不慎跌倒疑似腿部骨折，隨後1小時，又有一名男性登山客在天狗岩附近遭蜂螫急需救援，由於每年4月到6月是合歡山杜鵑花季，中橫公路車潮湧現，警消救援需耗費更多時間，所幸被蜂螫的山友自備過敏藥應急，才不至於釀成生命危險，最後2人也在警消最快的速度下順利獲救。

花蓮縣消防局今天表示，昨天上午接獲2起太魯閣國家公園山域事故，分為是10點多，一名遊客在小奇萊步道1公里處不慎跌倒疑似腿部骨折，無法自行移動，請求救援，接著11點多，一名男性登山客在太魯閣國家公園天狗岩附近遭蜂螫急需救援。

消防局獲報後立即派遣新秀分隊，由分隊長温宗豪率警消4人，立即前往小奇萊救援，並通知合歡山管理站的太管處人員及太警隊人員先行入山前往查看。搜救人員在下午2點許接觸患者，患者表示於行走時不慎滑倒，造成右小腿疼痛無法施力，檢傷後，發現其右小腿扭傷腫脹，立即給予軟式護木骨折固定，以捲式擔架將患者搬運到登山口，順利完成救援任務。

另外一起則由消防局第一大隊集結警消5人，會同太管處及太警隊人員組成7人搜救小組前往天狗岩救援，由於其登山路線單程約3小時，陡上路段多難度高，救難隊員下午3點多接觸到患者後，即評估受傷情況，雖然患者表示自己已服用類固醇及抗組織胺藥物，不過仍感到頭暈、四肢無力，需以攙扶方式協助下山，最後終於在傍晚5點多抵達登山口，由救護車接送下山至醫院救治。

消防局長林文瑞表示，4月至6月為合歡山杜鵑花季，賞花人潮多，此次小奇萊案件遇到連續假期及花季，中橫公路車況擁塞，加長救援時間，在太管處、太警隊、消防局的互相合作下，才得以最快速度完成2件山域事故救援。

林文瑞說，虎頭蜂窩除在樹上外也有可能在地上，登山活動時務必隨時注意四周環境，發現有蜂盤旋應盡快離開，遭遇蜂螫時，患者身上會留下費洛蒙，其餘蜂群會尋氣味攻擊，因此建議迅速下山，蜂螫最怕引起過敏性休克，因此挑戰較少人行走的山林路線時，可準備類固醇、抗組織胺等過敏藥品，以備不時之需。

(中時 )