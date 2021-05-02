頭份市長羅雪珠與模範母親及懿馨媽媽楷模同遊蘆竹湳古厝。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所安排模範母親同遊蘆竹湳古厝，回憶舊時手作紅龜粿。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

頭份市公所安排模範母親及懿馨媽媽楷模同遊蘆竹湳古厝。（頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真）

母親節將近，頭份市長羅雪珠為表對全市偉大母親的最敬禮，特別在蘆竹湳古厝舉辦母親節感恩表揚活動，邀請今年全市模範母親們齊聚古厝，一同散步漫遊參觀傳統老建築，共同製紅龜粿，回味兒時童趣，並致贈模範賀匾，讓母親們同享溫馨回憶。

頭份市2021年「溫馨有愛．蘆竹湳古厝巡禮」母親節感恩暨表揚活動，特別在蘆竹湳古厝舉行，除了頭份市今年度36位模範母親及懿馨媽媽到蘆竹湳社區參觀傳統建築，回味兒時童趣，提前歡慶母親節。

本年度獲選為模範母親代表及懿馨媽媽楷模者，是由各里辦公處推薦，經市公所召開評選委員會，依公正、客觀的評審標準選拔。其中最年長者為87歲的曾林春妹及鍾林梅英女士，而最年輕者為53歲的曾春宜及謝金珠女士，每位模範母親皆是勤儉持家、相夫教子，積極教育與栽培子女，並參與社會公益事業、樂於奉獻自我，其言行堪為子女楷模及地方表率。

懿馨媽媽楷模則由各級學校及苗栗縣家扶中心推薦，今年的懿馨媽媽共有3人，分別為蟠桃國小推薦的吳思儀、后庄國小推薦的黃淑君及家扶中心推薦的鍾麗琪。

頭份市長羅雪珠特別陪同模範母親們，漫步巡遶在蘆竹湳古厝群中的懷舊巷弄內，一同回憶兒時傳統老宅的記憶，羅雪珠還陪著母親任一起手作傳統紅龜粿，親嘗舊時的農村美味。並致贈每位模範媽媽表揚賀匾及精美禮品外，讓每位模範母親及懿馨媽媽都能有溫馨難忘的回憶。羅雪珠並誠摯感謝每位偉大的母親為家庭及社會的辛勤付出，並預祝全天下的母親身體健康，母親節快樂！

(中時 )