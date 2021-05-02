犬青梳著清爽粉紫色馬尾、配上白襯衫洋裝和短靴登場。圖／相信音樂提供

哲謙看到台下滿滿歌迷，心情興奮。圖／相信音樂提供

告五人台中legacy開唱，吸引爆滿歌迷。圖／相信音樂提供

告五人「在這座城市遇見了你」」巡迴演唱會5月1日在台中Legacy開跑，除了帶來20首經典歌曲，雲安更是使出「土味情話」在台上撩哲謙、犬青，讓兩人害羞得快招架不住。

告五人表示非常開心能來到台中，也很榮幸能將台中一站作為巡演的起始，哲謙表示一上台唱第一首歌〈帶我去找夜生活〉時，看到台下滿滿歌迷，眼眶已經有點紅紅的，雲安笑說要hold住，連忙講了幾句「土味情話」緩和情緒，他問哲謙：「你知道你欠我房租嗎？」哲謙一頭霧水，雲安又說：「因為你住在我心裡面很久了。」逗得歌迷一片大笑，犬青連忙幫哲謙解圍，直說：「謙哥不租了不租了，趕快搬出來！」雲安又問犬青：「你喜歡狗還是貓？」犬青回答因為自己養貓，所以喜歡貓，話還沒說完，雲安立刻「喵」了一聲，兩人在台上放閃，立刻引起台下歌迷熱情起鬨，雲安笑說：「這種話還是要對有把握的對象說喔，沒把握的不要怪我們喔！」

相隔近2年開唱，告五人直呼：「想我們嗎？我們超級想念你們！」演唱會上，犬青梳著清爽粉紫色馬尾、配上純白襯衫洋裝和同色系短靴，超美造型讓台下歌迷為之瘋狂。雲安獻出了鋼琴處女秀，不過難免緊張，自曝彈錯幾個音，被犬青當場吐槽，雲安反問犬青：「那你今天有唱錯嗎？」台下歌迷竟齊聲喊「有」，讓犬青不好意思的說：「我今天一直都在努力背〈運氣來得若有似無〉的歌詞嘛！」

去年告五人原本打算舉辦小型巡演，但因疫情作罷，告五人調整工作進度，決定先做出第二張專輯《在這座城市遺失了你》，他們表示：「這是很酷的選擇，也因為如此，我們今天才能又在這裡見到各位。」他們一連飆唱了新專輯中〈溫蒂公主的侍衛〉、〈同樣一個你〉、〈愚人遊戲〉、〈與海無關〉、〈唯一〉、〈醜人多作怪〉、〈WEWE〉、〈人前人後〉，並帶來經典的〈跳海〉、獲金曲獎最佳MV的〈紅〉、〈愛人錯過〉、〈法蘭西多士〉等歌，並在安可獻唱〈在這座城市遺失了你〉、〈披星戴月的想你〉，告五人面對爆滿歌迷，感動說：「很多人常常問我們遇到挫折怎麼辦，我們都說聽你們的尖叫聲，真的會給我們很大的動力！」也表示：「告五人之所以是告五人，是因為有你們這些哈瓜在。」讓許多歌迷都感動得紅了眼眶。告五人「在這座城市遇見了你」巡迴演唱會，5／15（六）將在台北Legacy、5／29 （六）在高雄LIVE WAREHOUSE、6／5（六）宜蘭高中學生活動中心舉行。

(中時 )