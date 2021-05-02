新竹縣政府規畫10大交通建設，改善交通瓶頸路段，新竹縣長楊文科日前宣布，在縣府團隊及各鄉鎮市公所的努力下，五峰鄉縣道122線、橫山鄉縣道120線共獲得6.17億補助，2條道路均是在地主要道路，縣府將盡速處理後續作業，包含工程設計、用地徵收、發包等，力拼明年動工。

楊文科上任後規畫10大交通建設，他指出，目前進度已有2項工程取得中央補助，其餘8項交通工程也持續推進。工務處長林鶴斯表示，五峰鄉主要對外的聯外道路縣道122線改善工程，獲得中央核定總經費3.9億元，為在地歷年規模最大的補助工程。

由於縣道122線43.5公里處，路幅窄又彎繞，在改善工程中預計以截彎取直方式，使道路通行更加安全。此項工程預計6月中提出基本設計計畫及審查，期盼明年動工，期望能於2023年完工。

另外橫山鄉縣道120線，也是通往連結內灣、尖石地區最主要道路，不過目前道路僅雙車道，具有道路容量不足、線型不佳等問題，每逢假日通往內灣的交通壅塞，也影響居民生活跟旅遊品質。此次工程將拓寬、改善縣道120線永豐橋至內灣大橋23.6公里至24.8公里路段。

該工程預計改善長度約1.2公里，路幅由10至12公尺的雙向兩車道，拓寬至16公尺、雙向4車道，由交通部公路總局核定補助經費2.27億元，包含中央款1.79億、縣府配合款0.48億，預計今年辦理工程設計、明年用地徵收及發包、施工，期望於2024年6月完工。

(中時 )