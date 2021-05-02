【愛傳媒特約記者賴御文報導】說起迷宮，很多人都有玩紙上迷宮的經驗，但是世界上確實有真實的迷宮村落，台灣也有據信是全台唯一的「迷宮村」，可惜這個村落正在消失中，現在只剩殘屋（見照片，愛傳媒記者拍攝），幾乎已經看不出本來面貌。

歷史上最有名的迷宮設計，應該首推諸葛亮的「八陣圖」。《三國演義》記載，東吳大都督陸遜帶兵進入此陣，結果無法出陣，幾乎全軍覆沒。詩聖杜甫曾寫詩感嘆：「功蓋三分國，名成八陣圖。江流石不轉，遺恨失吞吳。」

《三國演義》只是小說，未必全部真實，不過正史確實記載了諸葛亮有「八陣圖」，說他「推演兵法，作八陣圖，咸得其要。」但是具體內容如何卻語焉不詳。

在當代，諸葛亮的後代至今仍留下了一個迷宮村落，號稱「諸葛八卦村」。這個村落名叫高隆村，位於浙江省金華市蘭溪市西部，是到目前為止發現的諸葛亮後裔的最大聚居地，現有諸葛姓的村民超過3000多人。

此村最大特點，號稱是運用諸葛亮九宮八卦的原理，把全村分為8大塊，每一塊都自成體系，八條路直通中心，八條路又互相串通。據說抗日戰爭時，有日本軍隊闖進了八封村，結果一進村就迷路，因為條條道路相通，間間房屋相似，日本士兵就像走進迷宮一樣，驚訝居然找不到方向。

台灣也有一個迷宮村落，位於桃園龍潭的大平。大平又叫大坪，是一個傳統的客家聚落，大約創建於清朝的道光、咸豐年間。大平迷宮村的形成原因主要是為了防止外來的攻擊，所以把村子蓋成狹小迷宮，甚至被認為這是一種類似蜂巢式的布局，不但房舍低矮，就連其間的巷弄也非常狹窄，無法兩人並行，這樣一來萬一遇到外敵突襲時，敵人無法大舉入侵，也不便使用傳統的大型兵器攻擊，可以為村民爭取一點反擊或逃難的時間。

至於當年預防的對象是閩南人還是原住民？至今存在不同的說法。有文史專家認為，在桃園的拓展歷史上，大平比較靠近山區，早年客家移民要與泰雅族原住民爭地，所以迷宮村的設計，主要是用來防禦附近山區的原住民。令人好奇的是，全台有很多墾村都靠近山區，都有防禦突襲的需求，但是為什麼全台只有大平被發現存在迷宮村？

相較於迷宮村，許多人比較知道大平有一座相當有名的百年古橋，名為紅橋，興建於日治大正12年、西元1923年，整座橋採取拱型建築，總共有五拱，當年以糯米、紅糖、石灰等傳統材料黏合，所以稱為糯米橋，大平紅橋距今接近百年，是全台保存最完整的糯米橋。

有機會走訪桃園，千萬不要忘了去參觀這幾個景點，尤其是正在消失中的迷宮村，再不去看，等待拆光之後，就什麼都看不到了。

(中時新聞網)