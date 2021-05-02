臺北市政府警察局2日針對松山分局員警黑衣人事件處置不當案，下午3點由局長陳嘉昌主持記者會，並公布案發現場還原影像。（陳信翰攝）

消失的96秒影像曝光！松山分局之亂 警方公布監視器畫面還原始末

台北市警松山分局黑衣人之亂，事件延燒愈演愈烈，台北市警察局局長陳嘉昌在檢察官同意下，終於公布當初被中崙派出所所長誤刪的關鍵96秒畫面。根據畫面顯示，共有10位民眾橫越馬路衝向警局，當黑衣人拿椅子砸向值班台後，不顧員警攔阻，立刻被副所長壓制，但其餘黑衣人仍持續叫囂欲衝向分局內，同時也用腳踹值班台，隨後被員警推出派出所外。

台北市政府警察局2日公布遭所長刪除的96秒關鍵影片，其中事件爆發初期，警方聲稱被黑衣人「推倒」的電腦，今透過影片證實，是黑衣人舉椅砸毀。（翻攝中時新聞網直播）

黑衣人於4月16日凌晨2時15分許衝入松山分局一樓之中崙派出所大鬧事，在17分許全數被執勤員警請出門外。（翻攝中時新聞網直播）

另外讓人意外的是，所長許書桓也發聲明指出，近日因坊間及媒體有太多不實的揣測，不得不委託律師發表如下聲明內容。許書桓表示，本件單純因思慮不周，考量分局教官與他人在所外糾紛逃入分局的畫面如果流出，對教官個人及警察形象有負面影響，而導致當日監視畫面檔案格式化，並無外傳所謂長官、民代、地方人士施壓、教唆之情事，此皆為莫須有之臆測，本次輕率的舉措，導致外界有不當聯想，深感悔悟，也完全接受及配合司法偵查程序。

中崙派出所長許書桓2日發出聲明。（北市警察局提供／李文正台北傳真）

陳嘉昌在今日下午三點於台北市警局召開記者會，第二度親上火線，公布當天黑衣人砸警局錄影帶，還原現場真相，消除外界疑慮，並表示對於本次事件輕率的舉措，導致外界有不當聯想，深感悔悟，完全接受上級調查與懲處。

由於外界不斷質疑關鍵的96秒畫面內容為何？因此讓本案火愈燒愈大，民眾對警察信任感降低，松山分局長林志誠30日赴北檢時說明時，數度與檢察官溝通，希望能公布影像澄清外界疑慮，否則會讓民眾觀感愈差，檢方在評估不影響偵辦下，最後同意公開。

北市陸續發生「松山黑衣人」、「北投黑道招搖投案」等兩起警紀案件，過程中警政署頻頻出招，前者要陳嘉昌交手機、測謊；後者則要求北投分局長下台，因逾越權限及懲處過重，讓柯文哲出面反擊。

陳嘉昌向議員表示，根據他所看到的錄影畫面，畫面只見一堆人跑進來，現場值班同仁起身攔阻，當時副所長穿拖鞋從寢室跑出來，看到帶頭者在叫囂，就先壓制對方。

陳嘉昌也解釋，他也覺得，為何副所長第一時間未下令依現行犯逮捕，黑衣人丟丟折疊椅的行為是破壞公物。

副所長顏敏森則向在場議員還原現場時，案發時他聽到咆哮聲後就從寢室中驚醒出來查看，當時外面非常吵雜，黑衣人疑似酒醉咆嘯手腳亂揮，當下他立即攔阻，並將現場人都驅離出派出所，並將大門反鎖，接著才問同仁現場發生何事?自己當時原本想要調閱監視器了解狀況，但因沒有密碼而作罷。

【LIVE直播】松山警分局之亂！市警局公布監視器畫面｜2021.05.02

(中時新聞網)