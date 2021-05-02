近年大陸熱點城市人才落戶門檻的降低以及條件放寬，為城市導入人口也導致部分投機行為出現，大陸官方逐漸形成熱點城市鼓勵人才落戶但避免「人才帶頭炒房」的共識。同策研究院高級分析師李霄霄認為，未來在熱點城市將形成鼓勵人才落戶但避免人才帶頭炒房，各城市也會根據市場情況調整落戶後繳納社保、獲得購房資格的年限。

據澎湃新聞不完全統計，今年以來包括廣州、南京、杭州等城市紛紛收緊人才購房、落戶購房政策。

以廣州為例，4月21日發佈《關於完善我市房地產市場平穩健康發展政策的通知》提到，要強化人才購房政策管理，享受人才政策的家庭和單身（含離異）人士，購買商品住房時，須提供購房日前12個月在人才認定所在區連續繳納個人所得稅或社會保險的繳納證明。同時嚴肅查處房地產開發和仲介機構弄虛作假、虛報瞞報等騙取人才購房資格行為。

杭州也稍早於4月13日收緊高層次人才購房限購條件。據瞭解要認定的杭州市高層次人才家庭落戶杭州須滿5年方可購買第二套房。

(旺報 )