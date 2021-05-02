新北市鶯歌國中2011年推動食農教育，邀請在地國小幼童體驗採摘，將食農教育向下扎根。（鶯歌國中提供）

新北市鶯歌國中2011年開始推動食農教育，將游泳池旁、三樓戶外閒置空地整治成菜園，種植蔥、韭菜、南瓜、大陸妹等植物，並邀請社區農民指導高關懷學生種植、採摘，學校為將食農教育向下扎根，近年來也積極與在地國小合作，推動「食農小當家」活動，邀請幼童採摘校內果菜，現場製做煎餃、蔥油餅等一道道美食。

鶯歌國中校長張俊峰表示，為了讓學生了解農產品源頭、低碳環境運作，學校結合各科教師組成「魚蚓菜教師專業社群」，開始發展原生種動植物復育、山林田野課程，除了盤點校內空地整治成菜園，也培養魚菜共生學生社團，照顧學校蔬果生產，高關懷學生每周也有2堂種菜課程，在採栽的過程中讓不愛讀書的孩子也有發展空間。

「學校的蔬果開放周邊國小採栽、做料理。」張俊峰說，食農教育不應該只侷限在單一學校內，因此校方發展食農小當家計畫，邀請二橋國小、鶯歌國小、永吉國小等在地學校來國中體驗食農，學校的魚蚓菜教師、家政教師分別教導幼童認識蔬果、製作餐點，從產地到餐桌的概念手把手教學，盼低碳生活概念扎根在地。

除了推動食農低碳概念外，鶯歌國中近期也與莊敬高職合作，藉由新北市創新教育加速器的計畫補助，利用剩食白米打造出「鶯莊釀」酒類；張俊峰表示，學生不吃的白米在經發酵處理後，可以製成乙醇，再結合鶯歌在地陶瓷產業打造的陶瓷瓶，剩食也會可變身為高價值產品，讓剩食永續、低碳食農的概念能延續。

(中時 )