台灣民意基金會4月27日公布最新民調，結果顯示，若明天舉行公投，反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選三項公投，將獲「壓倒性勝利」，重啟核四項目則呈現拉鋸。對此，臉書粉絲專頁「沃草」將此項民調數據化為圖表，並整理出五大亮點。

沃草今（2）日在臉書指出，台灣民意基金會日前公布的民調，除了可以看到四公投最後可能的結果之外，還有一大重點，就是各政黨支持者對四個公投態度的比較。

將民調數據化為圖表後，沃草列出幾個亮點，首先是民進黨的支持者在珍愛藻礁公投中，同意票明顯高於不同意票，呈現支持藻礁又反核四的傾向，執政黨若要說服支持者反對這項公投，還有很大的努力空間。

圖為觀塘藻礁G1區。（本報系資料照）

第二，沃草指出，國民黨、台灣民眾黨及時代力量支持者的公投投票意向相近，對四個公投案皆為同意大於不同意；第三，台灣民眾黨支持者對四項公投都是同意大於不同意，且除了核四商轉和國民黨差不多外，其它案子同意票比率甚至都比國民黨支持者高許多，和黨兩好兩壞的亮票明顯不同。

沃草並提出第四點，時力支持者中，重啟核四的同意票也高於不同意票，該黨長期表態反核，面對這次公投也強調支持珍愛藻礁，但反對核四商轉，黨的態度和支持者的投票傾向出現明顯的歧異。最後第五點，台灣基進支持者在公投綁大選以外的三案，不同意票比率都比民進黨支持者高上許多。

(中時新聞網)