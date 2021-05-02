2021年羽球歐洲錦標賽在烏克蘭基輔進行，原訂今天下午5點40分開打的男單決賽，因為丹麥籍前世界球王安賽龍（Viktor Axelsen）病毒檢測呈陽性反應，必須立刻退賽，只能奉送同胞安東森（Anders Antonsen）不戰獲得冠軍。

世界羽聯（BWF）官網報導指出，安賽龍在準決賽後的第一次檢測就呈陽性，為了確認是否偽陽性，必須再做第二次檢驗，結果還是陽性，為了其他人健康安全起見，安賽龍從周六晚間就在飯店房間隔離中，接下來13天也不會離開飯店房間。

安賽龍透過丹麥羽球協會的聲明稿表示，自己絕對很想要在決賽舞台和安東森交手，也很難過因為確診必須隔離，要多等兩週才能回家看老婆孩子。

安賽龍很感激在新冠疫情肺炎之下還能參加比賽，儘管確診，但沒有任何症狀，也沒有不適的反應，精神狀態也不錯，他也透過微薄發文恭喜安東森成為歐錦賽新任球王，球迷、BWF和丹麥羽協都祝福安賽隆早日康復。

(中時 )