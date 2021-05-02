苗栗縣長徐耀昌2日上午前往竹南中港慈裕宮領頭鑽轎腳。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌2日上午前往竹南中港慈裕宮領頭鑽轎腳，並發放廟方福袋給鑽完轎腳民眾。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌參觀慈裕宮志工手作肉粽環保燈籠，特別討了3座燈籠回家送給3名愛孫玩。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌2日上午由縣議員張佳玲陪同前往中港慈裕宮鑽轎腳。（謝明俊攝）

農歷3月23日媽祖聖誕即將到來，苗栗歷史最久的竹南中港慈裕宮，2日開始推出媽祖神輦供信眾鑽轎腳，來祈求來年一切平安祛厄存福，苗栗縣長徐耀昌2日上午特別前往慈裕宮參拜，並親自領頭鑽媽祖神轎腳，隨後並發放福袋給到場民眾，祈求全縣民眾都能平安度過疫情，無災無厄。

有400多年歷史的竹南中港慈裕宮，在每年媽祖聖誕前夕，都會在廟前廣場，安排媽祖鑾駕供信眾們鑽轎腳，以消除所有災厄病痛，祈求未來1年平安，今年鑽轎腳活動，從2日上午展開，廟方特別邀請苗栗縣長徐耀昌前來領頭鑽轎腳，徐耀昌鑽完轎腳，隨即代表廟方發放福袋給所有鑽完轎腳的民眾，來祈求未來一年平平安安，無災無厄。

慈裕宮以往在每年春節過後至元霄節，都會製作環保燈籠，送給小朋友們來歡度元霄，並在元霄夜舉行炸邯鄲的傳統活動，但因今年受到疫情影響，炸邯鄲及手作環保燈籠活動都延遲舉行，炸邯鄲活動延至4月25日晚舉行，藉由炸邯鄲來消除疫厲病害，環保燈籠則延至2日上午開始推出，配合鑽轎腳活動，讓每個小朋友隨家長到廟裡參拜鑽轎腳的機會，可以學習手作環保燈籠。

慈裕宮的環保燈籠推出已有10多歷史，是由廟中志工以簡單的紙片，組成各種不同造型的燈籠，利用LED燈泡組，讓小朋友們在夜晚把玩，今年志工們研發製作出肉粽型環保燈籠，徐耀昌參觀完手作過程，對肉粽燈籠愛不釋手，特別要了3座燈籠回家送給3個愛孫把玩。

(中時 )