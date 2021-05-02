味全龍「龍狀元」王維中相隔49天再度先發，前4局讓中信兄弟「出局如風」，只用44球就解決12名打者，不過5局上他先是保送張志豪，又被詹子賢敲出全壘打，這也是他生涯首度挨轟，最終用69球投4.2局、失3分退場。
王維中3月14日一軍先發對戰統一獅，不過隔天左手腕就出現瘀青、破皮的情況，球隊將他下放二軍休養，4月14日重返賽場，從中繼出發。
王維中傷癒復出共中繼5場，用球數也在教練團規劃下逐漸增加，上一場面對獅隊中繼3局用47球後，確定將在今日重返先發行列，賽前教練團設定此役用球數上限75球。
今天王維中前4局表現虎虎生風，用球數十分精簡，只用44球就解決12名兄弟打者，不過5局上卻碰上亂流，先是四壞球保送張志豪，又挨詹子賢全壘打失掉2分。
雖然王維中讓陳子豪敲飛球出局，但又被陳文杰、陳家駒敲安，此時用球數來到設定的70球上下，最後留下4.2局用69球，被敲3支安打、4次三振、失3分的成績，之後由劉家愷接手，5局打完龍隊以0比3落後兄弟。
(中時 )
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