中央流行疫情指揮中心今（2日）公布國內新增4例本土新冠病例，其中3例（案 1134、案1135，及案 1136）為案1129諾福特飯店房務部員工之同住家人。

指揮中心並公佈其中案1134公共場所活動史，曾於4月27日中午12:20分左右，至7-11京復門市領錢（台北市光復北路11巷44號），7-11回應：「門市已暫停營業並全面消毒，相關作業配合疫情指揮中心規範。」

(中時 )