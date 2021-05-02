案1134曾至7-11領錢 已暫停營業消毒 15:462021/05/02 中時 吳奕萱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 案1134曾至7-11領錢，已暫停營業消毒。（中央流行疫情指揮中心） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心今（2日）公布國內新增4例本土新冠病例，其中3例（案 1134、案1135，及案 1136）為案1129諾福特飯店房務部員工之同住家人。 指揮中心並公佈其中案1134公共場所活動史，曾於4月27日中午12:20分左右，至7-11京復門市領錢（台北市光復北路11巷44號），7-11回應：「門市已暫停營業並全面消毒，相關作業配合疫情指揮中心規範。」 國軍化學兵出動 華航園區深度消毒 染疫飯店3員工足跡 去中壢最多 (中時 ) #便利商店 #消毒 #領錢 #暫停營業 #門市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 諾富特女主管2兒女染疫 曾搭公車捷運去西門 診所看病 14:192021/05/02 生活 確診個案曾搭普悠瑪到宜蘭 台鐵宜蘭站大消毒 11:512021/05/02 生活 合歡山花季車潮湧現增加救援時間 遭蜂螫山友自備藥物應急 15:062021/05/02 寶島 境外移入＋3 發燒遊覽車司機陰性 04:102021/05/02 焦點要聞 華航染疫案規模已超越桃醫 陳時中：仍在監測中 14:592021/05/02 生活 正妹業務收牌支 3個月爽賺159萬 04:102021/05/02 社會新聞 機師染疫擴大 化學兵進駐華航園區消毒 10:532021/05/02 生活 報復性出遊 五一人潮估2.65億 04:102021/05/02 焦點新聞 線下7日無理由退換貨 從上海向外推展至長三角 13:232021/05/02 兩岸 蘇偉碩助攻 刪Q二階連署提前達標 04:102021/05/02 政治要聞 黑道背景把持首都黨部 藍轟綠爛到根 04:102021/05/02 焦點要聞 生活熱門新聞 易致災梅雨季來襲 2波鋒面接力 全台有雨時間曝 - 生活 諾富特女主管2兒女染疫 曾搭公車捷運去西門 診所看病 - 生活 再增4本土 華航、諾富特24人染疫 規模超過桃醫群聚 - 生活 「2小時1200」諾富特員工做半套為何只待1小時 全場笑翻莊人祥這麼說 - 生活 台灣病毒比想像中多 台大醫：一旦多點爆發就會失控 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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