大陸「五一」小長假之際，不少人除安排自己假期的出行計畫，「鏟屎官們」還得為自家「毛孩子」操心。節前「寵物寄養」相關的搜索量激增60％，同時寵物寄養、托運、寵物店、寵物醫療等成搜索熱詞。為自家寵物操心的李麗（化名）就是其中之一，飼養的貓剛接回來4個多月，今年五一假期是第一次在外寄養。為此她提前半個月就開始研究對比各家寵物寄養店。

據中新網引述李麗說，寵物寄養店一般會提供不同的房型，或根據寵物年紀大小有不同的定價，貓咪寄養的價格比狗便宜一些。以北京一些較偏遠地區來說，貓咪寄養比較便宜的價格在每天80元（人民幣，下同）左右，而一些熱門地區的較貴價格能達到每天300元以上。

寵物店主楊小姐也介紹，目前寵物寄養市場的配置「只有主人想不到，沒有店家想不到」，北京有些寵物店還可以給貓狗提供「總統套房」，有大落地窗可供寵物曬太陽看風景；又或每天報名不同的遊戲或訓練項目如跑步、游泳都可以，這種寄養的價位就每天要500、600元以上了。

根據艾媒諮詢調查數據顯示，預計到2023年大陸寵物經濟市場規模將接近6000億元。而近5年大陸寵物相關企業年註冊量持續上升，自2016年開始，年註冊增速一直保持在38％以上，2020年新增寵物相關企業超過37萬家，年增率89％。

(旺報 )