大陸UFC格鬥好手張偉麗剛結束與「惡棍」蘿絲娜瑪尤納斯(Rose Namajunas)的對決，這場戰敗引來外界大量關注，其中就有網友跟張偉麗在網路上互嗆起來，她在社群上留言表示：「丟人現眼的東西，輸了還怪裁判不公！」而張偉麗不甘示弱回嗆說：「滾！」相當霸氣且簡潔有力，也紛紛引來網友支持。

看來張偉麗非常在意這次輸贏，他之前也表示很期待第二戰的來臨，這幾天他已很少對外發表言論了，而她第一個下定決心的舉動不是苦練，是「剃髮明志」。昨天她透過社群發了三張自己正在剪頭髮的照片，圖片中可清楚看到她原本的編織長髮都被剪掉，變成清爽俐落的短髮，看起來少了幾分殺傷力，但對一個運動員來說確實清爽了不少。另外她還配上文字說道：「這樣就可以更好更專注於訓練了！」

看來她是鐵了心要和蘿絲娜瑪尤納斯進行復仇之戰，而值得一提的是，兩次UFC羽量級冠軍蘿絲娜瑪尤納斯幾年前也是留著長髮，但她後來為了更專注於訓練和比賽，剃掉了一頭長髮，變成目前的樣子，沒想到剪掉頭髮的她表現也因此突飛猛進，張偉麗或許也想如法炮製，借鏡對手的方式。

雖然第二次對決還不曉得要舉辦在何時，但從張偉麗在網路上的冷靜和昨天剪掉長髮的舉動，不得不說她慢慢把敗戰拋在腦後，用更積極的態度來迎接未來要面對的格鬥生涯，身為公眾人物，她背負著大陸國人的期待，想必壓力一定非常大，這次她或許讓大家看到自己更成熟的一面，也更加期待她接下來的生涯發展！

(中時新聞網)