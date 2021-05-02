天使投手大谷翔平前次登板投得驚心動魄，首局被打4分，還好他仍以二刀流奪勝而譜寫大聯盟歷史。捕手鈴木清因為是日裔美國人，似乎跟大谷也有比較好的化學效應。《洛杉磯時報》稱讚這兩人是很好的組合，大谷是雄心勃勃的新銳，鈴木清則是15年資歷的老兵。

當時大谷首局控球失靈，四壞球、觸身球、暴投狀況不斷。過去大谷會在此時改以其他球種度過難關，但鈴木清與他討論後仍決定以高速四縫線突圍，並且主動攻擊搶好球，於是才有了後面完全壓制對手的4局。

鈴木清過去很菜的時候也是屬於守備不佳的捕手，但是多年累積的經驗和智謀讓他有辦法應付各種狀況。2019年世界大賽，鈴木清當時還效力國民隊，為了防止對手太空人作弊，國民每個投手都設計自己專屬的5組暗號，並且頻繁切換，鈴木清和2號捕手高梅茲(Yan Gomes)的腦筋也太厲害了。不過鈴木清也有自己的問題，他的pitch framing技能很差（捕手接球後移動手套，給主審看起來像好球），他太老實了騙不到主審。

天使另一位捕手史塔西(Max Stassi)在大谷4月初登板時與他搭配，在危急的時刻大谷投出三振，但史塔西發生捕逸成為不死三振，遭到追平比分，大谷還在補位本壘時受傷。幫大谷蹲捕不容易，除了語言不通，還常常得用身體去擋下他的指叉球。總教練麥登(Joe Maddon)表示會讓史塔西照常上陣，只是暫時不會去動大谷和鈴木的組合。

(中時新聞網)