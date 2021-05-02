李芷婷為代言服飾廣告瘦身5公斤。 (YUYU ACTIVE 提供)

李芷婷送給自己的二十歲紀念禮物是刺青。 (YUYU ACTIVE 提供)

李芷婷2021開春就甫獲KKBOX風雲榜「潮流新聲」殊榮肯定，IG／FB粉絲人數呈倍數成長，更接下了生平第一支潮流服飾廣告代言YUYU ACTIVE的「mama don’t look」系列。她前陣子靠著飲食控制及運動瘦了5公斤，這次穿上結合運動、休閒與時尚的服裝品牌的新系列產品，看起來更顯亮麗及青春無敵！李芷婷笑說：「剛得知接到代言時，其實很怕自己的身材、氣質無法駕馭服裝，發現減肥後的成果完全在這次代言上展現出來，加上同事家人鼓勵，讓之後的拍照超級順利！」

李芷婷近期刺下了人生第一個刺青，彷彿藉著態度標語說出自己刺青心境「媽媽不要看！」她決定在20歲時刺下代表自己人生事業的音樂圖案，當成是送給自己一個禮物，花了快半年時間去自我心理建設及絞盡腦汁想圖案，最後終於以自己熱愛的「音樂」為主要概念，用自己音樂樂器啟蒙—鋼琴的五個圓點跟七條線代表黑白鍵，把「內心的音樂」藉由刺青完整呈現！為了刺青龜毛徹底的她自嘲說：「好像在挑老公一樣！」

她原本擔心刺青會很痛，事後以「打皮秒雷射」來形容，「不知道是期待大於害怕疼痛感的關係，在刺青時還可以邊聊天講話，如果說痛感最痛十分，大概就一分痛而已！」以「痛並快樂著」來形容自己刺青初體驗的李芷婷看到刺青成型，感動地說：「有難以形容的滿足感，就像做專輯一樣，好像孩子生出來了！然後剛刺完照鏡子，顏色還是最鮮豔的時候，看到鏡子中的自己，頓時覺得自己美貌升級了欸！而且會忍不住一直打開手機鏡頭照它，越看越喜歡自己，感覺變得更有自信了！」

而李芷婷決定刺青時是抱著「先斬後奏」先刺再告訴媽媽的心態去進行，被問到父母親對得知自己刺青的反應？李芷婷笑說：「我爸媽他們其實沒有反對也沒有支持，可能想說看到我刺青後好不好看再來決定要不要罵人吧！」有趣的是，李芷婷刺青後開視訊給媽媽看，還大膽的問她說「我刺青了你會生氣嗎？」沒想到李媽媽的反應超乎她預期之外的peace，第一句話竟是「啊這個刺青是可以弄掉的嗎」李芷婷連忙跟媽媽解釋說刺青可以用雷射可以去除，讓媽媽頓時展笑顏，下一句接說「啊你就刺了我也沒辦法了呀！」讓李芷婷直呼媽媽實在太可愛了。

(中時 )