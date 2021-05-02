諾富特飯店新冠肺炎群聚感染疫情擴大，蔡英文總統今（2）日貼出確診患者活動足跡，提醒往來新北市和台北市的民眾注意，並喊話，此時此刻，團結落實防疫是第一要務，請大家互相支持、打氣。「我們同舟共濟，一定會繼續守住台灣的疫情防線！」

在華航多名機師相繼確診新冠肺炎後，諾富特飯店也發現群聚疫情，中央流行疫情指揮中心今天公布，國內新增4例本土COVID-19確定病例，蔡英文總統在臉書提醒，「台北的朋友請注意，這張圖需要更多人看到！」

她說，今天指揮中心宣布，增加4起本土案例，而案例的活動足跡，包括了台北市區和新北市。她請台北和新北民眾仔細看看足跡圖。並要求曾在相同時間、相同地點活動的人，到5月12日為止務必進行自我健康監測，期間應減少前往公共場所，需要外出時則應正確佩戴口罩。

她說，本土案例的增加，難免讓許多人受到影響。特別是從去年以來，辛苦確保空運服務的機組人員、維持防疫旅館運作的旅宿業員工，以及部分配合暫時停課的學校師生和家長，更是為了防疫，承擔了很大的壓力。呼籲大家互相支持，同舟共濟，一定會繼續守住台灣的疫情防線。

(中時 )