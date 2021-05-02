【LIVE直播】開鍘止血！民進黨北市黨部決議 開除趙介佑黨籍

民進黨北市黨部前評委會召集人趙映光之子趙介佑涉入毒品案，演變成民進黨內派系鬥爭，甚至重創綠營形象，傳出身兼黨主席的蔡英文總統不滿，市黨部昨緊急對趙介佑開鍘，黨部主委吳怡農2日表示，「我都生氣了」，全國國人都在生氣，蔡總統不生氣才覺得奇怪。

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吳怡農今午受訪指出，昨天得知趙介佑遞出放棄抗辯權力切結，在全國的人民和黨員期待下，盡快把該案收尾，昨天趙映光遞出辭呈，先開臨時評委會，互推新召集人後，依切結書做除名處分。

他強調，過程中有許多溝通，一直在強調在對的程序下，在守規則情況下盡快結尾，因為收到當事人和家屬切結書，所以不需要等到3日，不過，總統是否有為此和趙家接觸，他沒辦法揣測。

吳怡農表示，事發第一時間，趙家人也希望盡快處理，趙映光也有道歉，表達盡快開除趙介佑，不需要等到3日，市黨部即照規則走，事發第一天就開執委會，現在只是把流程走完，更要關心的是避免再次重演，藉此學到教訓、痛定思痛。

外界好奇吳怡農和蔡總統溝通時，蔡有生氣嗎？吳回說，「我都生氣了」，全國國人都在生氣，黨主席不生氣才覺得奇怪。

吳怡農說，過去這幾天，外界說市黨部是受人操縱，某些人淪為魁儡，第一時間召開執委會是他的決定，沒有受到任何人指示，全員一致通過開除趙介佑，也沒有受到任何人指示，因為傷害社會的行為是絕對不容許。

外界認為對趙介佑開鍘是在對黑道宣戰，吳怡農解釋，民進黨長期以來有「排黑條款」，條款不夠嚴謹必須重新檢視，民進黨從黨中央到各地方沒有人會說歡迎黑道、任何傷害社會的行為，在他任期內，市黨部聲譽受到這麼大的打擊，對他來說是很大挫折和教訓，也要為各位支持他的黨員說抱歉，他會盡所能跟大家一起重新站起來，接下來推動的一切改革是為了基層黨員，不是為任何人止血。

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(中時 )