現代人生活忙碌，大家都渴望能在工作途中找到一段時間，讓自己稍微喘口氣。星座命理網站《星座好朋友》就指出，射手座、天秤座和水瓶座是最會忙裡偷閒的3星座，而且他們的功力十分深厚，就算偷懶也能在時間內完成工作，可以說是最稱職的「薪水小偷」。

第三名：水瓶座

水瓶座經常給人一種對任何事都無所謂的感覺，怕麻煩的他們面對日常瑣事，總是無法提起精力去解決，甚至還會產生逃避的想法，不過即使水瓶偷懶，也不會讓人抓到把柄，技術相當高超，可以說是偷懶界的翹楚；但如果他們碰到很重要的事情，也絕對不會隨便，一定準時完成。

第二名：天秤座

天秤座在職場上不喜歡耍小手段，就算要偷懶他們也光明正大，各式各樣的小理由都可以變成他們偷懶、請假的原因。不過天秤座也懂得拿捏分寸，如果是攸關他人利益的事情，他們就會認真對待，努力完成交辦事項，因為他們非常公私分明，不希望因為自己的行為影響別人。

第一名：射手座

大部分的射手座都很我行我素，只有感興趣的事情才會全力以赴，如果是不喜歡的事情，他們寧願拖著也不願動手，不想浪費自己的時間，所以在上班時，常會因為私人因素造成進度停滯或乾脆罷工的情形，被認為是在偷懶，但其實他們不是不做，只是暫時沒有心情，一旦射手開始認真，絕對會讓大家眼前一亮。

(中時新聞網)