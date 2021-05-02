臺北市政府警察局2日針對松山分局員警黑衣人事件處置不當案，下午3點由局長陳嘉昌主持記者會，並公布案發現場還原影像。（陳信翰攝）

消失的96秒影像曝光！松山分局之亂 警方公布監視器畫面還原始末

北市警察局長陳嘉昌。（趙雙傑攝）

台北市警松山分局黑衣人之亂，事件延燒愈演愈烈，台北市警察局局長陳嘉昌在檢察官同意下，於今（2日）公布當初被中崙派出所所長許書桓誤刪的關鍵96秒畫面。對於外界質疑派許書桓是否遭到施壓才刪除影片，除了許書桓透過律師發出聲明表示單純因思慮不周才鬧出風波外，陳嘉昌也緩頰表示，許員因年輕試煉不足，話說得太快，其實許員表示不想害人，實際上是指不想害到惹事的楊姓教官。

許書桓律師在現場發聲明指出，近日因坊間及媒體有太多不實的揣測，不得不委託律師發表如下聲明內容。本件單純因思慮不周，考量分局教官與他人在所外糾紛逃入分局的畫面如果流出，對教官個人及警察形象有負面影響，而導致當日監視畫面檔案格式化，並無外傳所謂長官、民代、地方人士施壓、教唆之情事，此皆為莫須有之臆測，本次輕率的舉措，導致外界有不當聯想，深感悔悟，也完全接受及配合司法偵查程序。

台北市議會警政衛生委員會29日舉行警察局0416松山分局執法爭議事件真相專案報告，前中崙派出所所長許書桓表示，他不想去害人，也不想製造長官的困擾，但過程中造成長官、警察局、市民大眾如此大的困擾及紛爭，他真的很抱歉。（陳君瑋攝）

中崙派出所長許書桓2日發出聲明。（北市警察局提供／李文正台北傳真）

陳嘉昌表示，許書桓太過年輕，講話時表達不周全，結果引起外界揣測，懷疑是否有人施壓及關說，雖然他人在現場，但如果由他講話，怕情緒又控制不住，因為他年輕試煉不足，雖然現場還是很多人不相信，所以由他的律師在現場向大家說明，許書桓同時也在現場。

陳嘉昌也強調，許書桓還相當年輕，相信經歷這次事件，他已體會到刻骨銘心的痛，也會自己深刻檢討，希望外界不要太苛責他，給他一個機會，該負的責任因為全案已進入偵查中，最後結果仍交由司法認定。

外界不斷質疑關鍵的96秒畫面內容究竟為何？因此讓本案火愈燒愈大，民眾對警察信任感降低，松山分局長林志誠30日赴北檢時說明時，數度與檢察官溝通，希望能公布影像澄清外界疑慮，否則會讓民眾觀感愈差，檢方在評估不影響偵辦下，最後同意公開。

根據現場畫面，中崙派出所副所長顏敏森聽到咆哮聲後，就從寢室中驚醒出來查看，當時外面非常吵雜，黑衣人疑似酒醉咆嘯手腳亂揮，當下他立即攔阻壓制其中一人，並呼叫支援，並與其餘同仁將現場鬧事份子都驅離出派出所，並將大門反鎖，接著才問同仁現場發生何事。

(中時新聞網)