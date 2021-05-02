華航機師疫情事件尚未停息，昨日中央宣布再增4例本土個案，目前共累積24例確診案例，桃園市環保局表示，除了會針對個案足跡持續一整週的消毒之外，桃園市府將會維持404處熱點維持定期清消，增加民眾的防護力，也減緩民眾對於公共場所的恐慌。

雖桃園市政府目前已掌握個案足跡，且針對各點加強消毒，但仍有民眾擔心公共場所、大眾運輸交通工具等會有病毒殘留，對此桃園市環保局清潔稽查大隊大隊長羅文林表示，只要中央公佈的熱點一整個禮拜都會重複消毒。

另羅文林也說，年初針對桃醫事件，環保局列出了404處熱點，每週都會清消一次，現在也因應疫情升溫，該404處熱點會不間斷的定期消毒，其中包含交通場站、大賣場、公私有市場、夜市商圈、公務機關、觀光景點及醫院等場所。

桃園市環保局昨天也協助三三化學兵進駐華航園區消毒，共派出了10名人員以及消毒車，針對華航園區行政中心、訓練中心及組員中心等3棟大樓的外觀進行深度清潔消毒，同時地下室的部分也是全面消毒，利用消毒車水霧大面積噴灑，除了高效率、達到全方位消毒外，也能減輕人力的負擔。

(中時 )