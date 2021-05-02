華航機師確診案愈演愈烈，目前累計24人確診。指揮中心今公布新增4例本土病例，其中3例都是前天確診的華航諾富特飯店房務女主管案1129的家人，其兒女案1134及1136足跡遍布雙北，包括台北捷運及3公車路線，其中公車行經多個捷運站、小巨蛋及民生社區等多個鬧區，令網友擔憂，直呼這3條路線的公車乘載量大，行經的路線也很廣，「第一次覺得自己離病毒這麼近」。

今再增4例本土案例，其中案1134為本國籍30多歲男，為案1129的同住家人，指揮中心公布其足跡，4月27日曾搭乘254、672及262路線公車，當日至7-11京復門市領錢後，就直接到巴雷巴雷印度餐廳用餐。另外，案1136則是本國籍30多歲女性，4月26至28日上班曾搭乘捷運，從頂溪站上車至古亭站轉乘到西門町，再換公車。

指揮中心今公布確診者足跡。（圖／指揮中心提供）

足跡曝光後，不少網友看了公車路線圖後，十分憂心，認為這幾輛公車皆是中和往返台北市的重要主要公車，當中行經多個捷運站、學校、松山機場、國父紀念館、小巨蛋、公館及民生社區等人潮眾多地方，橫跨雙北多地區。

254、267公車路線圖。（圖／翻攝自台北客運資訊站）

262公車路線圖。（圖／翻攝自大都會汽車客運官網）

網友紛紛留言，「254及672公車人超多的，這怎麼防啊？行經路線又很長，看起來不會是住在中永和吧」、「262公車有經過我家，真的感覺病毒離我好近，而且262班次多人流量也不少」，也有網友提醒只要疫情沒完全消失，台灣就沒本錢鬆懈，呼籲大家一定要做好防疫措施。

(中時新聞網)