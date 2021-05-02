民眾黨今日舉辦未來能源轉型研討會，民眾黨立委蔡壁如表示，民眾黨對藻礁的立場是想把它保護下來，事實上，三接不蓋在大潭藻礁、核四不重啟，也不會缺電，現在確實也沒有缺電。

今日與會者除蔡壁如外，包括民眾黨立委高虹安、中興大學環工系教授莊秉潔、地球公民基金會副執行長蔡中岳、綠色公民行動聯盟研究員魏揚、經濟部能源局副局長李君禮、台灣電力公司副總經理張忠良以及台灣中油發言人張瑞宗等人出席。

蔡壁如說，表示，藻礁三接的替代方案，包括完全遷址，像是遷到台北港、林口港等等，或是原地微調，比方說外推、或是採浮式接收站(FSRU)，輔助方案則麥寮、台中、協和電廠一起做能源管理。

蔡壁如表示，依照《環評法》，負責開發的政府要提出替代方案，如果早在5、6年前，政府就依法將大談藻礁劃設保護區，認真評估台北港等替代方案，現在就不會勞師動眾來公投。

莊秉潔指出，自己的立場是希望藻礁能保存下來，但中部的環團也說為什麼台北市不蓋燃煤、燃氣電廠，台北市不做節能，要台中做新的發電機組，希望台北市長也能做一些節能示範，大家不能把所有責任推給藻礁方或是台中。

魏揚說，長期來說台灣的供電是大於需求，假設因為沒有蓋三接天然氣接收站，導致大潭電廠8、9號機組無氣可用，台灣電力的備用容量會降到11.6％，約影響6％，雖低於法定15％，但有非常嚴重嗎？三接緩建雖影響備用容量，但不至於缺電。

李君禮表示，電力備用容量率15％可以檢討，通常電力系統越大，要準備的備用容量率越低，若系統越大，可以因應的機組、調整的空間就會越大，電力備用率就不需要那麼多。過去台灣的系統比較小的時候，備用率是20％，後來降到16％、15％，可以再檢討，但目前認為15％是安全點。

李君禮指出，經濟成長率是供電考量因素，目前評估到2025年台灣尖峰負載需求約為4045萬瓩，供電的備用容量率約17.2％，而大潭電廠大概會影響到6％，若再因其他因素而減少，那麼停電的風險將會增加，對經濟的影響很大。

張忠良說，台電的使命就是台灣不缺電，若要增加電力備用容量，當然也有其他做法，包括民間氣電共生、發展綠能、節約用電推廣等等。總括說，台灣不缺電，但是電力調度會很緊張，每天都會戰戰兢兢。

張忠良表示，大潭電廠的8、9號新機組發電效率比舊機組高5％，若三接沒辦法處理，那就用現有同樣的燃氣供應量，增加發電度數，台電會另想辦法縮短現有發電機組歲修時間，這方面再努力看看。

(中時 )