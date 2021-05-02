張菲次子張少懷和小12歲嫩妻翁馨儀婚後育有一對兒女，一家四口幸福和樂，翁馨儀也常在社群分享生活點滴，近日她透露女兒有一次問她「你的胸部怎麼軟軟的又有點往下，讓她忍不住回「我以前的奶很美，你去問爸」，而她也只穿內衣，露出真實身材。

翁馨儀透露常帶女兒去泡溫泉，結果某天突然問她：「媽，你的胸部怎麼軟軟的又有點往下？」讓她忍不住心想「可惡！還不是你害的」，但仍向她解釋：「我以前的奶很美，你去問爸，限制級哈哈哈。」

翁馨儀只穿內衣洩真實身材。(圖／翻攝自臉書)

她也坦言少女時期，各種內衣都能駕馭 ，還會把內衣裡的襯墊都丟掉，但當媽媽後，她坦言「能hold得住的真不多，支撐力不夠胸位置就會怪怪，還會空杯直接看到奶頭」，幸好她找到了適合自己的內衣。

所以現在有自信就更敢展現自己，因此她常常會穿著內衣在家走來走去，「老公也會很緊張看窗簾有沒有拉」，而她也曬出只穿內衣辣照，只見她露出渾圓雙峰和事業線，小腹平坦沒贅肉，身材好到看不出是2個孩子的媽。其實，翁馨儀當初閃嫁張少懷時才20歲，如今8年過去，她仍保有少女般外貌，另網友都稱羨不已。

老公全程盯場 我常帶🍒 一起去泡溫泉 （櫻桃都在注意大家的胸 ） 櫻桃某次問我：媽，你的胸部怎麼軟軟的又有點往下 ？ 可惡！！！ 還不是你害的 我：我以前的奶很美，你去問爸 ＊限制級 哈哈哈 少女時的我各種內衣都能駕馭 ,... 由翁馨儀發佈於 2021年4月30日 星期五

(中時新聞網)