中崙派出所副所長顏森敏穿著拖鞋步出後，發現警局內一片慌亂，便立刻衝向一名鬧事黑衣人奮力壓制。（翻攝中時新聞網直播）

關鍵96秒畫面首曝光 黑衣人衝松山分局大砸電腦

台北市政府警察局2日下午3時召開記者會，局長陳嘉昌當場公布三段關鍵錄影畫面讓外界檢視，杜絕爭議。其中包括中崙派出所副所長顏森敏奮力壓制嫌犯畫面，陳嘉昌表示顏森敏在畫面中匆匆穿著拖鞋衝出，沒看到鬧事份子摔鐵椅畫面，事後又只接收到片斷資訊，第一時間沒想到是現行犯，所以事後才未處理。陳嘉昌強調，副所長認真盡職，將他依疏失縱放人犯移送相當於心不忍。

根據現場畫面，顏敏森聽到咆哮聲後就慌張穿著拖鞋從寢室中衝出，當時外面非常吵雜，黑衣人疑似酒醉咆嘯手腳亂揮，當下他立即攔阻壓制其中一人，並呼叫支援，並與其餘同仁將現場鬧事份子都驅離出派出所，並將大門反鎖，接著才問同仁現場發生何事。

陳嘉昌表示，當時顏敏森原本想要調閱監視器了解狀況，但因為沒有密碼與鑰匙都保管在所長身上而作罷。

另一最關鍵的畫面，就是中崙派出所長許書桓站在電腦前操錯監視系統時，誤刪監視畫面的重要關鍵，同時許書桓也自承，是擔心教官行為會影響警察形象，才會格式化影像。

所長許書桓的律師也在現場發聲明指出，近日因坊間及媒體有太多不實的揣測，不得不委託律師發表如下聲明內容。本件單純因思慮不周,考量分局教官與他人在所外糾紛逃入分局的畫面如果流出，對教官個人及警察形象有負面影響，而導致當日監視畫面檔案格式化，並無外傳所謂長官、民代、地方人士施壓、教唆之情事，此皆為莫須有之臆測，本次輕率的舉措，導致外界有不當聯想，深感悔悟，也完全接受及配合司法偵查程序。

陳嘉昌表示，許書桓太過年輕，講話時表達不周延，結果引起外界揣測，懷疑是否有人施壓及關說，雖然他人在現場，但如果由他講話，怕情緒又控制不住，因為他年輕試煉不足，雖然現場還是很多人不相信，所以由他的律師在現場像大家說明，許書桓同時也在現場。

陳嘉昌也強調，許書桓還相當年輕，相信經歷這次事件，他已體會到刻骨銘心的痛，友會自己深自檢討，目前希望外界不要太苛責他，給他一個機會，該負的責任因為全案已進入偵查中，最後結果仍由地檢署認定。

(中時新聞網)