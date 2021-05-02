薔薔也特地邀請猛男與劉伊心一同「上船」。（劉伊心提供）

「美胸皇后」劉伊心前陣子才剛砸重金為腹中二寶拍下仙氣十足的孕婦寫真。時隔月餘，劉伊心又大陣仗地在51勞動節連假期間，集結大批藝人網紅一起出海開趴，她特地請託知名遊艇公司負責規劃此次行程，場景還拉到最近超夯的網美景點宜蘭龜山島牛奶海。

這場派對被劉伊心本人戲稱是「單身趴踢」，不僅現場邀請眾多藝人朋友出席，就連前「黑澀會妹妹」成員薔薔也特地邀請了2位猛男與劉伊心一同「上船」，讓在一旁的老公林志隆哭笑不得，還有知名作家兼DJ劉軒夫婦等，遊艇派對也華麗得令人眩目，除了能夠親自下去牛奶海與各種造型的巨型游泳圈拍照，不想下水的人也可以待在豪華遊艇上享受「樂浪」為大家準備的精緻餐點。

劉伊心笑說：「這是一場實實在在的恢復單身派對！」乍聽令人摸不著頭緒，在細問之下才知道，原來所謂的「單身」是指「即將卸貨」這件事，待二寶呱呱墜地後，劉伊心就成了名符其實的「單身」了。因此在「復單」之前，好友們才決定要幫劉伊心辦場「單身趴」，讓人生二度當媽的劉伊心可以留下一生中難忘的回憶。但還是有美中不足的地方，劉伊心笑著抱怨道：「看大家喝得這麼開心，讓不能喝酒的我也好想加入！」

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(中時 )