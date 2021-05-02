墨西哥南部一處馬雅文明的地下洞穴牆壁上驚現上百個紅色、黑色的神秘手印，據信和成年禮儀式有關。

墨西哥南部一處馬雅文明的地下洞穴牆壁上驚現上百個紅色、黑色的神秘手印，考古學家指出這些手印已經存在約1,200年，據信和馬雅兒童成年禮儀式有關。

路透社報導，以數學、藝術等成就聞名的馬雅文明再度出現新謎團，墨西哥東南部尤加丹半島（Yucatan Peninsula）一處馬雅洞穴的牆壁上發現137個紅色、黑色神秘手印，這些手印據信已經存在超過1,200年，可追溯至古代馬雅人古典全盛時期的尾聲，全盛時期的馬雅文明版圖擴及今日的墨西哥南部、中美洲等多個城市。

考古學家葛洛尚（Sergio Grosjean）表示，根據手印大小，這些手印有可能是兒童留下的，可能和成年禮儀式有關，不同的顏色也代表不同意義，黑色手印象徵死亡，但並不是說這些兒童將被殺害，而是從儀式的角度來詮釋死亡。

黑色手印印完後，兒童們會再印上紅色手印，當中傳達了戰爭或生命的意涵。

墨西哥南部一處馬雅文明的地下洞穴牆壁上驚現上百個紅色、黑色的神秘手印。（圖／路透社）

除了紅黑手印，洞穴中還發現一個臉型雕刻以及6尊浮雕，這些藝術品最早可追溯至西元800至1000年，當時這個區域正好面臨嚴重乾旱，可能促使古典馬雅人決定放棄主要城市。

目前考古學界所發現的第一個馬雅文明定居地最早可回溯至4,000年前，不過一直到1,500年西班牙人抵達時，當地仍有大型建築中心，除了瓜地馬拉、貝里斯，數百萬馬雅人持續在墨西哥南部的奇亞帕斯（Chiapas）等州生活。

(中時新聞網)