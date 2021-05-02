在感情中，幾乎沒有女性能抵抗霸氣又體貼的男性，搜狐網命理專欄點名，天蠍座、雙魚座及金牛座的男性最值得嫁，不僅多金顧家，又疼老婆，跟他們結婚保證幸福一輩子。

▍1.天蠍座

天蠍男天生佔有慾非常強，對人對事都有一種控制力，堅持要了解周圍的事物，雖然有時會讓人產生壓迫感，但是也會讓人非常的有安全感。而且天蠍座很難喜歡上一個人，如果他們確定要娶，就是認定了一生的人。

天蠍座非常機智聰明，和他們交往總可以讓人每一刻都非常開心，他們會把愛人的事情全部當作自己的事情來看待，有時會製造小驚喜和浪漫，讓你甜蜜不斷，需要注意的是不要觸碰到他的敏感神經和自尊，就可以讓他成為最佳的伴侶。

▍2.雙魚座

雙魚男天生喜歡浪漫，所以和他們在一起不用擔心時間久了會無聊，因為雙魚座會不定時製造驚喜讓另一半開心，婚後他們也不會忘記紀念日，會把每個日子都準備得很妥當，嫁給他們，只有感動到哭的份，絕對不會後悔。

雙魚男在婚姻中，很願意為對方花費時間和精力，他們會靜靜替對方把不小心忽略掉的小事做好，不會只出一張嘴說說。別看他們日常做事總是大剌剌，對待自己的愛人卻可以體貼入微，相當疼愛自己的老婆。

▍3.金牛座

金牛座是12星座中最適合結婚的星座，因為金牛男踏實勤奮，不具有攻擊性。婚前對你照顧有加，婚後只會把你寵上天，他們潛意識裡就認為自己要有奉獻的心，所以不會跟老婆太計較，只要老婆不做違反原則的事情，金牛男都會讓著你。

慢熱的金牛男不太懂得說甜言蜜語或哄老婆，但他們卻是個不折不扣的行動派，只會用自己的行動來表達愛意。雖然不懂得小浪漫，卻是最可靠的，他們會把自己的愛意融入到生活的點點滴滴中。只要另一半有需要，金牛男就會在身邊相伴，一輩子不離不棄。

(中時新聞網)