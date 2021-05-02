松山警分局中崙派出所遭黑衣人闖入、搗毀電腦，延燒10日，前所長許書桓、顏姓副所長以及巡佐涉湮滅證據遭送辦，還扯出分局長林志誠接到黑道關說，警政署要求主動交出手機供調查，風波不斷。北市警局今公布關鍵影像，顯示顏姓副所長第一時間衝出，壓制搗毀電腦的黑衣人。

局長陳嘉昌表示，他沒看到黑衣人拿椅子搗毀電腦一幕，為了維護駐地安全，認定黑衣人並非現行犯，並未立即予以逮捕，並無疏失，且認真執法維護駐地安全，但卻遭到移送法辦，令他「於心不忍」。

陳嘉昌表示，本案4月16日凌晨2點多黑衣人出入派出所，副所長值班，現場立即處置，將黑衣人趕出警局。事發後，顏因沒有監視器系統的帳號、密碼，待所長上班後，由所長、傅姓巡佐一起打開監視器系統，卻不慎點選錯誤，誤將匯出點成格式化，導致影像消失。

警方21日晚間10時，在網路上得知消息後，立即展開調查，才知道派出所電腦遭搗毀，直至25日刑警大隊還原當天影像，赫見黑衣人持椅子搗毀值班台電腦，並非刻意要包庇維護黑衣人行徑。

陳嘉昌澄清，顏姓分副所長當天值日，聽聞外面有巨大聲響，來不及穿鞋，立刻辦公室到值班台，將鬧事的黑衣人壓制，並由其他同仁將10名黑衣人驅離辦公處所，避免危險發生，從監視器畫面可以看出，顏並未看到黑衣人持椅子搗毀電腦，第一時間並未以現行犯逮捕黑衣人。

警方表示，許書桓受訪時稱「不想造成困擾」，引發外界聯想，指接到長官關說電話，更影射四海幫大哥打電話，希望大事化小。陳嘉昌表示，所長為了維護教官，不想造成教官的困擾，並非指接到關說電話。

(中時 )