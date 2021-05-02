中共中央政法委新聞網昨天貼出中國發射火箭以及印度火化染疫者屍體的對比圖，配上標題「中國點火VS印度點火」，除了引來網友兩極反應，並引發媒體人和教授關於官方媒體言論尺度的爭論。

中共中央政法委新聞網站官方微博「中國長安網」1日發布上述圖片，並寫下「印度單日新增確診40萬例」字樣，有意對比中國能在4月29日成功發射搭載天和核心艙的長征五號B遙二運載火箭；而同時間印度卻是抗疫不力，導致大批民眾染疫死亡。

自由亞洲電台報導，這則微博引起印度駐中國大使館抗議後，這則貼文已被刪除。

在中印關係不佳的背景下，支持貼文的中國網友認為這是一吐心中不快；質疑或反對貼文的網友則認為不該如此幸災樂禍、欠缺人道關懷，由官媒發出更顯得水準低下，相關爭論延伸到中國輿論界的知名人士身上。

中國長安網在刪除此則貼文後，經常評論中美關係的復旦大學教授沈逸1日晚間在微博上發文說，這張對比圖其實「挺好的」。

他還說，人道主義、人類命運共同體都需要，但「印度這種妖豔賤貨做派引起的脾氣也是要有的」，還說「聖母婊」（無原則包容他人者）若要展現情懷「請去印度燒柴」。

但有網友認為，沈逸的言論逾越底線，是「復旦之恥」。

環球時報總編輯胡錫進1日深夜發文「與沈逸教授商榷」，指官方機構的帳號應當在這個時候高舉人道主義大旗，表達對印度的同情，「將中國社會牢牢置於道義的高地上」。

對於中央政法委新聞辦的貼文，胡錫進則說：「以這樣的方式博流量，我不認為是官方機構帳號應當做的」。

沈逸則回應，輿論的遊戲規則與治理標準應該體現「時代性」。他並認為中國的涉外輿論是一項非常複雜的工作，也是一項需要「去魅」的工作。

胡、沈二人的網上言論引來不少網友關注。有網友說，「長安網用圖是錯誤的，給西方勢力把柄，煽動對中國的仇恨」、「很不喜歡印度，但這麼嘲諷沒必要」也有人將兩人的爭論看作是胡錫進想維護「環球時報才代表官方聲音」的意圖。（編輯：張淑伶/邱國強）1100502

(中央社)