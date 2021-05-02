國內今天新增4例新冠肺炎本土病例，皆是華航諾富特案接觸者，目前此案24人確診，已逾年初桃園醫院群聚的21例。指揮中心指揮官陳時中預估這次疫情須觀察至5月中旬。

華航諾富特案截至目前共有24人確診，包含10名機師（含澳洲確診機師）、4名飯店員工染疫、6起家庭群聚（10名家人確診）。衛生福利部桃園醫院群聚事件發生於今年1月12日至2月9日共21人確診，約4346人隔離，共4起家庭群聚。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在記者會說，雖然華航諾富特案確診人數確實比桃園醫院群聚多，但當初桃園醫院群聚社區匡列4888人，華航諾富特案社區接觸者沒有匡那麼大，是否會演變擴大還在監測中，若5月中旬關鍵期前無新增本土個案，則可再次平安渡過。

今天公布4例與華航諾富特案有關的COVID-19本土個案，其中包含諾富特房務員工（案1129）3名家人，案1134至1136都是案1129同住家人，分為個案的兒子、丈夫及女兒。

陳時中點名諾富特房務員工確診的兒女（案1134、案1136），他表示，因為2名個案可傳染期曾在社區自由活動2至3天，華航諾富特案疫情需要特別觀察這兩名個案是否造成社區其他接觸者染疫，「當然不希望有社區，所以要提高警覺」。

另一名本土個案是華航機師（案1102）未滿5歲的女兒。指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，案1102一家四口中兒子及女兒相繼於昨天及今天確診，僅機師妻子無確診，其病毒核酸採檢陰性，現在正在照顧孩子。

華航1279名機師採檢專案，新增1名檢出血清抗體陽性，為俄羅斯籍30多歲男性機師。主要往返澳洲執勤，最近於4月27日返國後進行居家檢疫，期間無不適症狀，4月29日配合旅館清空計畫，安排至集中檢疫所居家隔離。

這名機師4月30日進行採檢，其中核酸檢測陰性，血清抗體IgM陰性、IgG陽性；因在台無同住對象，因此無匡列接觸者。此採檢專案截至目前血清抗體已採檢1225人，其中1212人陰性、12人陽性、1人檢驗中。

(中央社)