23歲日本男星伊藤健太郎曾以《在咖啡冷掉之前》榮獲日本電影金像獎新人演員獎、話題獎，未來星途本來將大放異彩，卻在去年10月因車禍肇逃形象全毀，獲保後他首次在節目中提及遭逮捕的心聲，本來想搏取好感，反被觀眾砲轟「只想到自己」。

伊藤健太郎去年10月底在東京都澀谷區駕車違規迴轉，不慎撞上一台騎機車的男女，導致對方受傷，闖大禍後居然加速逃逸，事後他承認「確實在撞上機車後，離開了現場」，被警方判定違反《客車駕駛處罰法》的過失傷害條例以及道路交通法，最後因與被害人和解，獲得東京地方檢察廳不起訴處分，但伊藤健太郎的形象早已回不去，慘丟14個代言，已拍好的電影和電視劇都被換角，外界盛傳他恐怕要支付高達7.9億日圓（約新台幣2億元）的賠償金。

消失半年，伊藤健太郎接受TBS《新·情報7DAYS NEWS CASTER》專訪，回憶肇事當天接到原宿警署的電話，赴警局不到一分鐘就被上銬，形容手銬「感覺很冰很涼，另外就是很沉重，我一直覺得這是夢，想趕快醒來。」第一次在警局過夜，伊藤健太郎表示留置室裏面什麼東西都沒有，是個只有馬桶和洗手槽的水泥房；伙食方面，飯菜裝在塑膠盒裡，但他一口都沒吃，記不得有什麼菜，整個晚上也都徹夜難眠。

由於採訪內容幾乎都在講伊藤健太郎的親身經歷，許多觀眾感受不到他的悔意，紛紛諷刺：「還以為你才是受害者」、「自我意識過重」、「戲演久了還真把自己當主角」，不買單他的洗白專訪。

(中時新聞網)