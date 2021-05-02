今天勇士又傳來壞消息，雖然贏球，但球隊先發烏布雷(Kelly Oubre Jr.)受傷了，據美國記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，烏布雷遭遇手腕韌帶撕裂和手掌骨折雙重傷勢，將接受傷情評估，判斷接下來是否能繼續出賽。此前烏布雷就遭遇過左手腕傷勢，缺席5場後在4月10日復出，但復出那場再次傷到手腕。而勇士記者史萊特(Anthony Slater)補充說，烏布雷手腕傷勢最開始是在落地時摔傷的，一次是在對巫師比賽，另一次則是在訓練中。

Oubre will have further evaluations on his wrist to determine whether he can continue playing through the injury, sources said. Oubre is averaging 15.4 points and six rebounds per game this season. https://t.co/bciBSD3vgN — Shams Charania (@ShamsCharania) May 2, 2021

可見烏布雷已經受手部傷勢困擾已久，如今又是韌帶撕裂加上骨折，恐怕不太樂觀，而烏布雷本季在勇士地位尷尬，甚至鬧出過更衣室風波，四月初球隊戰績相當低迷之時，他卻對自己在球隊地位有所不滿，稱自己並不想打替補，前勇士隊員波格特(Andrew Bogut)爆料有匿名隊友在更衣室放話，那位球員說：「他們表明連伊戈達拉(Andre Iguodala)等級球員都能接受替補，我們陣中卻有位他X的烏布雷不願意。休息室有位匿名球員當著他面這樣說，烏布雷言論讓他不太開心。」

本季至今烏布雷出賽55場有50場擔任先發，平均上場30.7分鐘，拿下15.4分6籃板1.3助攻數據，投籃命中率43.9%、三分命中率31.6%、罰球命中率69.5%，三項數據其實都不太好，尤其外線非常不穩，連罰球都不滿七成，或許手部傷勢有影響到，但在場上職業精神確實也飽受質疑。目前勇士已被傷病潮侵蝕，選秀榜眼懷斯曼(James Wiseman)整季報銷，克雷湯普森(Klay Thompson)也無法回歸，球隊幾乎靠柯瑞(Stephen Curry)獨挑大樑，目前以32勝32敗排西區第九，要進季後賽真的要加把勁。而得知烏布雷受傷後，球迷給予的不是關心，反而是冷嘲熱諷，有網友說：「他受傷對球隊是好事！」、「他不打先發效率好很多！」、「勇士要開始連勝了！」等評論。

(中時新聞網)