今天勇士又傳來壞消息，雖然贏球，但球隊先發烏布雷(Kelly Oubre Jr.)受傷了，據美國記者查拉尼亞(Shams Charania)報導，烏布雷遭遇手腕韌帶撕裂和手掌骨折雙重傷勢，將接受傷情評估，判斷接下來是否能繼續出賽。此前烏布雷就遭遇過左手腕傷勢，缺席5場後在4月10日復出，但復出那場再次傷到手腕。而勇士記者史萊特(Anthony Slater)補充說，烏布雷手腕傷勢最開始是在落地時摔傷的，一次是在對巫師比賽，另一次則是在訓練中。
可見烏布雷已經受手部傷勢困擾已久，如今又是韌帶撕裂加上骨折，恐怕不太樂觀，而烏布雷本季在勇士地位尷尬，甚至鬧出過更衣室風波，四月初球隊戰績相當低迷之時，他卻對自己在球隊地位有所不滿，稱自己並不想打替補，前勇士隊員波格特(Andrew Bogut)爆料有匿名隊友在更衣室放話，那位球員說：「他們表明連伊戈達拉(Andre Iguodala)等級球員都能接受替補，我們陣中卻有位他X的烏布雷不願意。休息室有位匿名球員當著他面這樣說，烏布雷言論讓他不太開心。」
本季至今烏布雷出賽55場有50場擔任先發，平均上場30.7分鐘，拿下15.4分6籃板1.3助攻數據，投籃命中率43.9%、三分命中率31.6%、罰球命中率69.5%，三項數據其實都不太好，尤其外線非常不穩，連罰球都不滿七成，或許手部傷勢有影響到，但在場上職業精神確實也飽受質疑。目前勇士已被傷病潮侵蝕，選秀榜眼懷斯曼(James Wiseman)整季報銷，克雷湯普森(Klay Thompson)也無法回歸，球隊幾乎靠柯瑞(Stephen Curry)獨挑大樑，目前以32勝32敗排西區第九，要進季後賽真的要加把勁。而得知烏布雷受傷後，球迷給予的不是關心，反而是冷嘲熱諷，有網友說：「他受傷對球隊是好事！」、「他不打先發效率好很多！」、「勇士要開始連勝了！」等評論。
(中時新聞網)
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