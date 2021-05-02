松山之亂自22日延燒至今，台北市警察局在地檢署同意下，於2日記者會上公開遭前中崙所長許書桓格式化的96秒監視器畫面，同時也公開許書桓站在電腦主機前刪除影片的影像，畫面中還可見到一另外一名傅姓巡佐，據了解，傅員目前也已被函送，詳情仍交由司法程序釐清。
台北市警察局局長陳嘉昌2日下午召開記者會公布了關鍵影像，包括黑衣人鬧事當日局內96秒遭刪除畫面，以及許書桓在電腦前刪除影片的身影，全都現形。
透過影片可發現，參與刪除監視器影像的不只許書桓一人，4月16日凌晨爆發黑衣人衝警局鬧事後，當日晚間7時許，許書桓蹲在電腦螢幕旁邊刪除畫面，他身旁則站著一名傅姓巡佐，兩者在畫面中緊盯電腦螢幕，但究竟傅員為何出現在影像中，以及究竟在此事件中扮演何種角色，仍交由司法調查釐清真正原因。
今日記者會上，許書桓也透過律師發出聲明，指出近日因坊間及媒體有太多不實的揣測，不得不委託律師發表如下聲明內容。本件單純因思慮不周，考量分局教官與他人在所外糾紛逃入分局的畫面如果流出，對教官個人及警察形象有負面影響，而導致當日監視畫面檔案格式化，並無外傳所謂長官、民代、地方人士施壓、教唆之情事，此皆為莫須有之臆測，本次輕率的舉措，導致外界有不當聯想，深感悔悟，也完全接受及配合司法偵查程序。
(中時新聞網)
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