養兒育女辛苦，尤其單親家庭多受到環境所迫，身為父母的一方為了扶養孩子成人，得付出更加辛苦的代價，創辦「國際單親兒童文教基金會」的黃越綏，過去就輔導過許多這樣的單親家庭，她在節目吐露有個母親年紀輕輕被賣去當雛妓，之後生了兒子，一直沒離開特種行業，就為了掙錢讓孩子能念書，沒料到兒子念到大學，卻拒讓母親參加畢業典禮，理由是媽媽「很可恥」，黃越綏因此出手，用一句話解開孩子的心結。

黃越綏上《新聞挖挖哇》節目，吐露曾輔導過一個單親家庭，媽媽一生做特種行業，才把兒子拉拔長大，供他念書上大學，但卻陷入緊張的母子關係，一問之下，兒子表示沒有不認媽媽，只是自小的經歷，讓他覺得羞恥，下定決心要跟媽媽過不一樣的生活，兒子說，以前媽媽出席家長會，穿著打扮卻讓身旁的人一眼就看出她從事特種行業，之後有次他去媽媽上班的地方，一個客人剛好消費出來，竟輕浮地摸摸他的頭，說：「媽媽功夫不錯，年輕人」。

有次是母親跟客人外出，這位兒子被另一位阿姨抓著大罵：「跟你媽媽講，XXX要有所節制」，而這些羞辱的時刻，他就這樣一直憋在心裡，成了自卑的怨，又從怨累積成了恨，黃越綏聽了，勸孩子轉念思考，認為他該有憐憫的心，因為很多這樣的父母，甚至沒有一個孩子像他這樣會念書，還念到大學，「你知道你媽媽那兩隻腿要張開多久，是多辛苦的事」。

黃越綏希望這個孩子將她的話記得，直到他結婚後，「當你跟你老婆在一起，你老婆拒絕你的時候，你就可以去領會你媽的心情」，最後這名兒子同意媽媽來參加畢業典禮，了卻母親一樁心願，而10多年後，黃越綏在一場演講後又遇見這個孩子，已經成了人夫，他跟黃越綏說，婚後某次跟老婆求歡，女方因為太累而拒絕，他才懂黃越綏當年的話，醒悟體認到，媽媽拉拔他長大，是多麼辛苦。

(中時新聞網)